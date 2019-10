Cambiarán protocolos de Alerta de Género en el país

Toluca.- El Gobierno federal anunciará la implementación de nuevos protocolos para la aplicación de la Alerta de Violencia de Género por feminicidio en el País, anunció el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.

Tras su participación en el Congreso internacional: La Atención a Víctimas como Mecanismo de Justicia Transicional, encabezado por la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México, indicó que las alertas se han manejado en las entidades con restricciones que impiden evaluarlas.

"Vamos a anunciar los próximos días un nuevo protocolo para la aplicación de las alertas para que éstas tengan mucho mayor eficacia, medidas que permitan no solamente acciones puntuales sino que sean verificables y que se puedan evaluar con indicadores para poder estimar sus resultados", indicó.

Señaló que actualmente tienen muchas limitaciones, no por el estado, pero sí debido a la forma en la que fueron diseñadas.

De acuerdo con el Dictamen Ciudadano dado a conocer por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) y Católicas por el derecho a decidir, a cuatro años de la primera Alerta de Género en la entidad, no cuenta con indicadores para medir su efectividad.

Inauguración del Primer Congreso Internacional: La atención a víctimas como mecanismo de justicia transicional en Toluca, Edomex.

Por otra parte, el Subsecretario señaló que harán un rediseño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debido a que, dijo, no ha estado a la altura para cumplir con sus responsabilidades éticas y en lugar de apoyar se convirtió en un monstruo burocrático que revictimiza.

Señaló que es necesario acabar con el uso discrecional de recursos para unos cuantos, así como la inaccesibilidad a una reparación del daño digna.

La CEAV brinda atención a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para defender y proteger sus derechos

Dijo que muchas víctimas no tienen acceso por no tener un buen abogado, porque no están apoyadas de un colectivo o de la misma autoridad.

Durante el congreso realizado fueron abordados temas sobre atención a víctimas así como justicia trancisional que consta de una serie de mecanismos para acceder a la justicia, reparación del daño y la garantía de no repetición.