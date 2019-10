Carta de la mujer que acabó con su vida y la de sus tres hijos

Estado de México.- Una joven mujer de 31 años decidió quitarse la vida junto a la de sus tres hijos de 2, 9 y 10 años de edad presuntamente porque descubrió que su esposo tenía una amante.

La fémina de nombre Mari escribió una carta antes de colgarse y hacer beber a sus hijos raticida disolvido en agua.

En la carta Mari asegura amar a su esposo y que le quitaba la vida a sus hijos para que no sufrieran la supuesta situación de infidelidad por parte de él.

Con estas palabras empezó a escribir la carta la mujer:

Son las 18:00 y hemos empezado a alistar todo para nuestro suicidio

Mari también resaltó en el escrito que ella y sus hijos lo aman mucho, pese a que él no los valoró y prefirió a otra mujer.

"Te amo, Lázaro. Espero y seas feliz y pues no iba a dejar que me separaras de mis hijos [...] Por qué, Lázaro, por qué pudo más un c$%&$ que el amor de mis maravillosos hijos. Ahora más que nunca me quiero matar. Nadie más lastimará a mis hijos"

La hoy occisa finalizó la carta deseándole la felicidad a su marido.

"Espero que seas feliz con ella, aunque sea un rato [...] Atentamente: Mari, la maravillosa mujer que cambiaste por una basura", concluyó.

Los trágicos hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la colonia San Francisco Chimalpa, del municipio de Naucalpan, Estado de México.

El hombre fue el que encontró la terrible escena en una habitación de la vivienda, los tres niños estaban tendidos inconsientes sobre la cama y ella colgada ya sin vida.

Tras los hechos el padre fue detenido y trasladado al Ministerio Publico, mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas al caso.