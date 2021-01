Cesan a profesor de FES Aragón que explicó a un alumno: "lo primero que veo son sus chichis"

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informaron este viernes sobre el cese de labores del profesor de Ingeniería Civil, Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

El docente realizó "expresiones contrarias a los principios de la Universidad, que ofenden y se alejan de un trato digno a la comunidad universitaria".

Fue separado de sus grupos y no impartirá cátedra ni alguna otra asignatura en la Facultad, al menos durante el sementre 2021-II.

Esto en como una medida para dar seguimiento a los procesos correspondientes en su contra por parte de la casa de estudios.

Lee más: Alfredo del Mazo anuncia reapertura de negocios; Edomex continúa en semáforo rojo

El pasado 24 de enero, la Colectiva Violetas FES Aragón hizo público un video donde se aprecia al profesor Gutiérrez Escudero dando una clase online con un grupo de alumnos.

Ante un error sobre la resolución de un par de problemas, el docente le explicaba a un joven sobre las responsabilidades y sueldos que percibe un Maestro de Obras.

Lee más: Investigan módulo "falso" de pruebas Covid-19 en Toluca

"Nuestro nivel de responsabilidad está por las nubes, está tan cabrón, que se nos puede ir la vida", expresó.

A lo que el docente complementó entre risas:

Te voy a poner un ejemplo muy chusco. Si yo veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis... ¿O no? Digo... ¡La verdad.!

Yo me fijo en si tiene o no tiene. Somos hombres, yo todavía a estas alturas me estoy acabando de criar...