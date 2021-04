César, Damián y Félix "el niño del saco rojo", fueron asesinados por sus papás en Edomex

Estado de México.- Niños y niñas del Estado de México son víctima de violencia, lamentablemente muchos mueren en manos de sus madres, padres y padrastros, a veces sus cuerpos son abandonados en lotes baldíos, lejos de sus casas, pueden pasar días, meses, años, sin que nadie los busque y terminan en una fosa común.

En esta semana se habló de tres casos: César Emiliano conocido como "El bebé de Tultepec", su mamá fue sentenciada a 55 años por su asesinato, su padrastro pronto será juzgado, Iker Damián quien fue asesinado a golpes además de que grababan las agresiones, su mamá fue detenida pero su padrastro escapó y Félix Hernán llamado "El niño del suéter rojo", durante meses buscar a sus familias, su madre y padrastro fueron detenidos por su asesinato.

Caso Cesar Emiliano "El bebé de Tultepec"

César Emiliano de tan solo 1 año y un mes de edad fue encontrado sin vida en un lote baldío el 04 de octubre del 2018 en el municipio de Tultepec, Estado de México, cuando lo hallaron nadie sabía su nombre por lo que le comenzaron a decir "El bebé de Tultepec", durante meses estuvieron buscando a sus familiares, pero nadie lo procuraba, nadie buscaba a un niño con sus características.

El bebé de Tultepec fue encontrado en vuelto en dos cobijas, su cuerpo presentaba múltiples golpes, las autoridades dijeron que había muerto por traumatismo craneceofacilo.

Fue su papá quien lo identificó al ver el retrato hablado en redes sociales cinco meses después del asesinato, por lo que interpuso una denuncia contra su expareja, madre del niño.

Autoridades del Estado de México detuvieron en el mes de marzo del 2020 a Karla Viridiana de 21 años, madre del menor, quien confesó que ella y su pareja habían golpeado al niño hasta matarlo ya que no paraba de llorar.

En diciembre del 2020 el padrastro fue detenido, actualmente se encuentra en un penal como medida preventiva esperando una sentencia, Karla Viridiana ya fue sentenciada a 55 años de prisión por el asesinato.

Retrato hablado del bebé de Tultepec/Foto: Especial

De acuerdo a las autoridades mexiquenses, el 3 de octubre del 2018 Cesar Emiliano y Karla Viridiana se encontraba en una casa en la colonia San Pablo de las Salinas en el municipio de Tultitlán, Edomex, lugar donde llegó su pareja, padrastro del niño.

Cuando César Emiliano comenzó a llorar le empezaron a pegar, hasta dejarlo inconsciente, al ver que estaba muerto lo envolvieron en dos cobijas, fueron a Tultepec y abandonaron el cuerpo en una obra en construcción en la colonia Santiago Teyahualco.

Caso Iker Damian

Iker Damián solo tenía cinco años cuando fue asesinado a causa de golpes que le dio su mamá y su padrastro el pasado 21 de marzo de este año en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, sus agresores grababan las golpizas que le daban al pequeño.

El lunes 22 de marzo la mamá de Iker Damián trató de despertarlo pero no puedo, ante eso y con el temor de que estuviera muerto a causa de los golpes que le daba, le pidió ayuda a su suegra, identificada como Mireya, diciéndole que el niño no reaccionaba, ella acudió a la casa, tomó un algodón con alcohol pero no pudo hacerlo reaccionar, por lo que habló a los servicios de emergencia.

Papi, abre tus ojitos, mi niño, abre tus ojitos", le decía doña Mireya, suegra de la mamá de Iker.

Al lugar arribaron paramédicos quienes confirmaron que el pequeño Iker Damián no contaba con signos vitales, además de que su cuerpo estaba lleno de marcas de golpes recientes y pasados.

Cuando la mamá de Iker Damián, de nombre Karina, se enteró que su hijo estaba muerto trató de escapar junto con sus otros dos hijos pero fue detenida por sus familiares, posteriormente quiso quitarse la vida con un cuchillo pero no lo logró.

Bianci Karina "N", mamá de Iker Damián, fue detenida por autoridades del Estado de México, mientras que el padrastro identificado como Giovanni "N" logró escapar.

Mireya, mamá del padrastro de Iker Damián, pide justicia por la muerte del niño, y mencionó que "si mi hijo es culpable, que pague lo que tenga que pagar, ya sea con cárcel, y si lo matan, no me queda de otra que enterrarlo, él se lo buscó".

Hasta el momento autoridades buscan a Giovanni "N" por el asesinato de Iker Damián, mientras que Karina, madre del niño, está en espera de que le den una sentencia por el atroz hecho.

Caso Félix Hernán "El niño del suéter rojo"

Félix Hernán, llamado como "el niño del suéter rojo" de tan solo siete años, fue encontrado muerto el 03 de mayo del 202 en el poblado de San Marcos en el municipio de Calimaya, Estado de México, un año después de su asesinato su mamá y su padrastro fueron detenidos como sus presuntos asesinos.

El menor fue llamado "El niño del suéter rojo", ya que era lo único que vestía el día que lo encontraron en una barranca ubicada en la avenida Zoológico de Zacango en el poblado de San Marcos.

Cuando Félix Hernán fue encontrado presentaba huellas de violencia, como golpes en su rostro y abdomen, de acuerdo a la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense la causa de su muerte fue por traumatismo craneoencefálico.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia arrojaron que el 02 de mayo del 2020 el pequeño Félix Hernán, quien padecía autismo, se encontraba en compañía de su mamá y su padrastro en una casa ubicada en la colonia Santa Bárbara en Toluca, Edomex.

De repente el pequeño comenzó a llorar, por lo que fue golpeado de manera brutal por su madre y su padrastro, quienes, al ver que ya no contaba con vida decidieron envolver el cuerpo en una cobija, lo subieron a un carro y lo llevaron hasta Calimaya donde abandonaron el cuerpo.

Al principio, al igual que el caso de Iker Damián y de César, no se sabía quién era Félix Hernán, por lo que la activista Frida Guerrera con apoyo de las autoridades emitió un retrato hablado de "el niño de suéter rojo" para poder dar con sus familiares.

El 20 de mayo de ese año se informó que se había identificado a "el niño de suéter rojo", quien realmente se llamaba Félix Hernán y que solo tenía siete años de edad.

Fueron sus abuelos y tíos quienes acudieron a la Fiscalía Regional de Lerma para identificar el cuerpo del niño, posteriormente fue enterrado en Toluca, Edomex, su mamá nunca se presentó.

Tras como fue avanzando la investigación se supo que Félix Hernán vivía con sus abuelos desde que era un bebé, desde que nació ellos se hacían cargo de sus cuidados así como de su salud, en 2014 pidieron al DIF su intervención para poderlo adoptar petición que les fue negada.

Félix Hernán de siete años fue asesinado a golpes por su mamá y padrastro/Foto: Especial

Cuando la madre de Félix Hernán se enteró de lo que querían hacer sus papás se presentó ante ellos llorando diciéndoles que sí porque querían quitarle a su hijo, ellos le dijeron que se hiciera cargo de él a lo que ella dijo que no podía porque estaba trabajando.

Ante eso María Guadalupe, madre de Félix, y sus papás, llegaron a un acuerdo, donde ella trabajaría para mantenerlo mientras que ellos lo cuidaban, como era de esperarse, eso no sucedió.

En el 2017 Félix Hernán fue detectado con autismo, por lo que sus abuelos lo llevaron al Centro de Rehabilitación y Educación Especial y al Centro de Atención Múltiple para ayudarle al niño en su desarrollo.

Fue el 06 abril del 2020, cuando inició la pandemia, que Félix Hernán tuvo que ser entregado a su mamá, ya que sus abuelos carecían de recursos económicos para mantenerlo, además de que no podían trabajar a causa del Covid-10.

Lamentablemente Félix Hernán, quien era amado, querido, cuidado y respetado por sus abuelos y tíos, fue asesinado en manos de su madre y su padrastro un mes después de haber sido entregado.