Colectivo feminista lanza petición para que Mafian TV deje de lucrar con caso Debanhi Escobar

Un colectivo feminista creó una petición en redes sociales para que creadores de contenido dejen de lucrar con casos que tengan que ver con violencia contra la mujer en México, y dieron como ejemplo el caso de Debanhi, que fue tomado por Mafian Tv y su “investigación”.

Fue el colectivo Las Brujas del Mar, que se lanzó contra Mafian TV, luego de que retirara su apoyo en el caso Debanhi Escobar, argumentando que sólo lucró con el caso y busco hacerse de más seguidores en sus redes sociales, por lo que crearon la petición para que influencers dejaran de lucrar con casos de violencia hacia la mujer.

A través de las redes sociales, Las Brujas del Mar manifestaron que Fabián Pasos, el creador de Mafian Tv, se aprovechó del caso para lucrar con él.

“¿Creen ustedes que si MafianTv no pudiera monetizar los videos que hizo sobre Debanhi, hubiera hecho VEINTICUATRO? ¿Creen que si no hubiera retribución buscaría cómo alimentar el morbo para ganar seguidores y reproducciones? Nosotras no, por eso firmemos:”, expuso el colectivo en Twitter.

En la propuesta hicieron un llamado para que las plataformas para que no permitan la monetización de contenido relacionado con casos de violencia contra las mujeres.

“Tal es el caso de Fabián Pasos (MafianTv), quien hizo 23 videos sobre el tema con más de dos millones de reproducciones cada uno en YouTube, hecho que la plataforma condecoró con una placa de 1 millón de suscriptores y pagos de miles de dólares a través de la monetización de sus videos […] Esto sin contar el dinero recibido en YouNow, Facebook y Twitch donde también estuvo subiendo contenido que generaba morbo entre las audiencias para seguir lucrando a costa de la desaparición y feminicidio de Debanhi y su familia”, se lee en la petición a través de Change.org.

“Que si una persona siente deseos de informar o compartir sus opiniones en torno a un caso no pueda lucrar con el mismo y de esta forma se pueda dejar de incentivar y premiar a estos personajes que lejos de buscar la verdad y la justicia, malinforman y revictimizan” manifestaron.

Hasta el momento la petición cuenta con más de 3 mil 400 firmas a través de la plataforma y redes sociales.