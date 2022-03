Con 250 mil pesos, empresa reparará la muerte de 17 víctimas calcinadas en la caseta San Marcos

Estado de México.- A cuatro meses de la tragedia ocurrida en la caseta de Cobro de San Marcos, ubicada en la autopista México-Puebla, la empresa encargada del tráiler que embistió a varios automóviles y ocasionó la muerte de 17 personas calcinadas ya está en conversaciones para la indemnización a las familias de las víctimas.

Sin embargo, ésta no pinta nada bien para la magnitud de los daños que ocasionó a víctimas secundarias y familiares quienes perdieron a sus seres queridos en un severo incendio, provocado por un tercero, mientras esperaban su turno para cubrir el peaje en la caseta.

Tal es el caso de la familia de Teresa Rivas, quien tras el arduo camino en tres municipios para que las autoridades contaran con jurisdicción y tecnología para verifir la identidad de Mayte, y pudieran darle sus restos, ahora tiene otra batalla: la indeminización por la muerte de su hija.

En entrevista con El Universal, explicó que la empresa de transporte dueña del tráiler que se quedó sin fredos e impactó a los autos aquel 6 de noviembre de 2021 le ofrece 250 mil pesos como reparación por la muerte de su hija, de origen colombiano.

"Es poco lo que ofrecen, con eso no me alcanza ni siquiera para un año, ¿creen que con 250 mil pesos mis nietas van a poder estudiar? ¡Claro que no!", criticó Teresa Rivas ante la orfandad en que ahora viven sus dos nietas de ocho y cinco años de edad.

Mayte, de 32 años de edad, era madre de dos pequeñas. Su madre reprueba que la empresa respondable de 17 muertes, entre ellos cuatro colombianos, considere que esa cantidad solventará los gastos que ha dejado a víctimas secundarias del mayor accidente registrado en la caseta San Marcos.

"Cómo 250 mil pesos, con eso no voy a poder sacar a adelante a mis nietas", resalta la abuela de dos pequeñas que perdieron a su madre y quien considera que la empresa debería crear un fideicomiso para asegurar la educación de ambas menores.

Lee más: Padres de familia con niños bloquean Circunvalación; exigen reapertura de escuela

La misma cantidad de 250 mil pesos fue ofrecida al novio de Mayte, quien la acompañaba al momento del incidente automovilístico y también perdió la vida, así como de la tía de éste que se encontrba con ellos. Todos de origen colombiano; ninguno aceptó la indeminización.