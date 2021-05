Con música norteña, hijos, esposa y nietos despiden a Lorenzo

Estado de México.- Un grupo norteño de cuatro elementos es el encargado de tocar las últimas melodías a la memoria de Lorenzo Islas Cruz, de 60 años de edad, una de las 25 víctimas mortales del colapso de la trabe en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Tras darse a conocer la noticis de que el tren del Metro colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco, de la Linea 12, la familia de Lorenzo no paró de llamarle a su teléfono móvil pues sabían que él regresaba de su trabajo a esa hora en la Línea Dorada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lorenzo no contestó el teléfono e inmediatamente su hijo fue a lugar del incidente, buscó a su padre por todas partes hasta que finalmente lo encontró en la Fiscalía de Coordinación Territorial Iztapalapa Número 6. Estaba muerto.

Leer más: Brandon regresó a casa; es la víctima más pequeña de la tragedia en el Metro

En Valle de Chalco, en un pequeño y humilde domicilio de un sólo nivel, las personas han comenzado a llegar desde muy temprano con un nudo en la garganta y, el mismo objetivo, dar el último adiós a un padre, abuelo, tío, compadre, amigo y vecino.

Todos llegan con algo en las manos: arroz, frijol, aceite, café o azúcar. Le dan el pésame al hijo e hija de Lorenzo, quienes rompen en llanto con el abrazo de cada persona que se acerca a consolarlos.

Al centro de un acogedor patio se encuentra el féretro café de Lorenzo Islas Cruz, una de las personas en la lista oficial de fallecidos. Trae puesta una camisa azul y una chamarra negra de cuero.

Sobre el féretro reposa una fotografía suya como recuerdo para los asistentes a su velorio.

Leer más: Lamentan y lloran muerte de Nancy Lezama

Una camioneta llega con una corona de flores blancas, dos arreglos florales. Descienden de ella cerca de diez compañeros de la fábrica donde Lorenzo laboró durante 22 años.

Les dieron permiso para despedir a su gran compañero. En sus momentos libres, Lorenzo era albañil.

Todos los compañeros de Lorenzo le hicieron guardia en cada esquina de su féretro. Sus dos hijos, esposa y nietos lo sepultarán mañana en el cementerio cercano a su domicilio.



El miedo se apodera de pasajeros tras accidente en Metro

"Ya viajábamos con miedo, pero ahora más", comenta Brenda en el Metro de Ciudad de México, al día siguiente de que 25 personas murieran al colapsar un tramo elevado por donde recorre el tren.

"Dicen que le dan mantenimiento, pero a mí se me hace que no, se me hace que los cinco pesos [24 centavos de dólar] que pagamos [por viaje] se los roban", añade indignada la mujer en la estación Candelaria, cerca del Centro Histórico.

De 30 años y obrera en una fábrica de zapatos, Brenda sigue impactada por las imágenes de los rescatistas tratando de sacar a los pasajeros de los vagones, que quedaron colgando del viaducto a unos 12 metros de altura la noche del lunes.

Antes de salir de casa la mañana de este martes, sus tres niños y su madre le dieron la bendición. "De todo le pasa a este Metro, pero no hay de otra", prosigue mientras se acomoda el cubrebocas que la protege del coronavirus.

La línea 12 del metro, donde ocurrió el accidente, ya había tenido problemas en el diseño, operación y mantenimiento de las vías, según un estudio de 2014 contratado por la alcaldía capitalina. El resto de la red también ha estado plagada de problemas de seguridad.