Confinamiento aumentó casos de ansiedad y depresión entre mexiquenses durante 2020

Estado de México.- El confinamiento y las pérdidas de seres queridos a consecuencia de la pandemia por Covid-19 han aumentado los casos de ansiedad y depresión entre la población mexiquense afectando en la salud mental de millones de personas en Edomex.

Esto según un recuento de la Clínica de Estrés Postraumático del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con sede en Toluca, que contabilizó más de 15 mil atenciones durante 2020 ( el 61% a consultas psicológicas y el 39% a contención psiquiátrica). De enero a la fecha suman más de 6 mil de estas atenciones.

Se refiere que el confinamiento modificó el estilo de vida y las formas de interrelación entre los habitantes del Estado de México, también se presentó incremento de ansiedad en hombres y depresión en mujeres porlo que se recomienda buscar técnicas de relajación, realizar ejercicio y acudir con un especialista.

TRATAMIENTO EN PANDEMIA

El el mismo recuento, el 53% de las intervenciones fueron desarrolladas por videollamada para lo cual se elaboraron manuales de tele psicología y de tele psiquiatría con atención integral remota para sin excepción cada tratamiento.

Entre los factores más recurrentes expresados por los pacientes destaca un incremento en los niveles de ansiedad para el caso de los hombres, mientras que en las mujeres se registra una alta incidencia de depresión.

Especialistas explicaron que esta última condición afecta más a las mujeres, pues durante el confinamiento han tenido que realizar múltiples tareas como trabajo en casa y labores de materidad y cuidado de sus hijos. Las mujeres tuvieron que asumir un rol de maestras y les conllevó más nivel de responsabilidad, estrés y jornadas más arduas de actividad.

En hombre, se aumentó la incidencia de ansiedad ya que no estaban acostumbrados a estar todo el día en casa y han experimentado presiones económicas e incertidumbre laboral. Se suman estereotipos machistas que no permiten el autocuidado oportuno, ya que los afectados piensan que no necesitan ayuda de los demás.

Se recomienda desarrollar hábitos saludables, establecer rutinas, buscar horarios de descanso, hacer actividades recreativas y centrarse en su bienestar físico y emocional a través del ejercicio, la caminata o algún tipo de técnica de relajación.