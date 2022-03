Cumple 19 horas sin avances el atrincheramiento de supuestos delincuentes en escuela de Toluca

Ya van 19 horas y aún no se resuelve la situación de los supuestos delincuentes atrincherados en una escuela de aviación en Toluca, mientras la Fiscalía mexiquense está a la espera de obtener una orden de cateo y los sospechosos la llegada de un abogado.

En tanto que está por cumplir un día el acordonamiento de la zona alrededor del inmueble en el 417 de Boulevard Aeropuerto, en la capital del Edomex, para evitar que escapen los supuestos agresores de un policía estatal, mientras la agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) esperan la orden de cateo para poder entrar y registrar el inmueble.

Ello, luego de que la noche de este martes, mientras patrullaba un agente de Inteligencia de la Policía Estatal del Edomex marcó el alto a un automóvil Seat blanco en el boulevard Miguel Alemán, que respondió de forma evasiva dándose a la fuga, con lo que se inició una persecución que concluyó en el Boulevard Aeropuerto.

Fue ahí donde los sospechosos bajaron del vehículo y dispararon contra el uniformado, hiriéndolo en el tobillo, para después ingresar a la escuela de aviación donde supuestamente aún se encuentran.

Mientras que, de acuerdo con la Policía Estatal, el policía todavía se encuentra hospitalizado a causa del balazo, pero ya se encuentra fuera de peligro, por lo que desde ayer rindió su declaración sobre los hechos.

La otra versión

Mientras que, de acuerdo con versiones periodísticas, un elemento de la PDI tuvo contacto con el encargado de mantenimiento de la escuela Capacitación Aérea Integral, quien representa a las seis personas supuestamente atrincheradas, a quien le ofreció que la Fiscalía Edomex les realice entrevistas individuales para deslindar responsabilidades de los inculpados, para lo que solo esperarían la llegada de su abogado, pues éstas se realizarán en el inmueble.

Y es que según afirmó el representante, los supuestos atrincherados son trabajadores y estudiantes del plantel educativo, quienes se han negado a salir para no ser aprehendidos injustamente, pues aseguran haber escuchado balazos ayer por la tarde, que habrían denunciado al 911.

De igual forma, reportó que, aunque invitaron a los agentes de la fiscalía a comprobar que adentro no están las personas que buscan, éstos no han podido ingresar al no contar con la orden judicial, a fin de no violar el Código de Procedimientos Penales.