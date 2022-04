Cumple 9 horas bloqueo en Periférico Norte por el asesinato de Hugo este sábado

Poco más de nueve horas cumplió ya bloqueo de vecinos de Naucalpan, Edomex, al Periférico Norte en protesta por el asesinato de Hugo Carbajal, de 15 años, este sábado durante una fiesta en Jilotzingo.

Desde a eso de las 10:30 horas, alrededor de 80 niños y adultos mantienen bloqueados ambos sentidos del Periférico, a la altura del Parque Naucalli, en la zona de Satélite, para exigir justicia y que las autoridades mexiquenses aprehendan al agresor, quien ya habría sido identificado.

Y es que, de acuerdo con videos y fotos compartidos por los familiares, según relató Reforma, el presunto agresor, de 38 años y guardia de seguridad del salón de fiestas donde se encontraba la víctima, habría agarrado por la espalda al joven, enterrándole en el cuello un arma punzocortante, aunque versiones aseguran que habría sido una botella rota.

Asimismo, refieren que el asesino habría mantenido a su víctima agarrada del cuello mientras se desangraba, para después escapar del lugar con la ayuda del dueño y algunos empleados del lugar.

En tanto que los padres del menor habrían sido informados del ataque hasta la madrugada de este domingo, tras lo que acudieron al hospital, donde el menor ya había sido declarado sin vida.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos aseguraron que retirarán el bloqueo hasta que el agresor sea capturado mientras refuerzan su llamado de justicia con pancartas y letreros con frases de apoyo a la familia.

El caso hasta ahora

De igual forma, a fin de liberar la vialidad el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes, acudió al periférico, donde mantienen el bloqueo, para exponer el caso a los padres, que le exigieron justicia.

Ahí, el fiscal mexiquense destacó que la institución ya obtuvo la orden de aprehensión contra el supuesto agresor, a quien ya buscan para detener, aunque todavía no se reportan avances sustanciales en el caso.

Asimismo, defendió el actuar de la FGJEM, pues destacó que, aunque los internautas han compartido en redes la identidad y perfil del supuesto agresor, no se tenía una denuncia formal, a la par de que su aprehensión no ocurrió in fraganti, por lo que tienen que había que esperar a los peritajes para poder aprehenderlo sin caer en irregularidades que le permitieran salir libre.