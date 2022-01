Da positivo a COVID-19 el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, dio a positivo a COVID-19, enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2, informó este jueves el propio mandatario mexiquense a través de sus redes sociales.

"Quiero informarles que recibí la confirmación de ser positivo de #Covid_19mx. Permaneceré aislado y seguiré atento a los asuntos relevantes del Estado", escribió en Twitter el gobernador Del Mazo.

#Tengo síntomas leves, espero salir pronto y retomar actividades. Reitero el llamado a seguir cuidando a nuestras familias".

Este jueves, el mandatario estatal estuvo en Tlalnepantla, donde entrego BecasEdoméx a más de 25 mil niñas, niños y jóvenes mexiquenses.

El miércoles, en Zumpango, el mandatario declaró que el número de contagios de COVID-19 en el Estado de México ha incrementado, sin embargo, los niveles de hospitalización no han subido a la misma velocidad, xomo resultado del avance en la vacunación en la entidad.

Del Mazo hizo un llamado a quienes no han recibido sus dosis a que se vacunen.



"Reiterar que hemos tenido un incremento importante en el número de contagios, pero afortunadamente no en las hospitalizaciones, ¿qué debemos hacer? vacunarse, quien no se ha vacunado, refuerzo a quien le toca el refuerzo y seguir manteniendo las medidas preventivas y continuar con nuestras actividades", expuso.



"Porque no podemos ya dejar de continuar con las actividades, tenemos que seguir, ha sido una época muy complicada en todos los sentidos, en las clases para los alumnos, maestros, la economía, los negocios, el empleo, entonces debemos de seguir cuidándonos mucho con las medidas preventivas, pero seguir con nuestras actividades, no bajar la guardia".

El gobernador invitó a las personas que no se han vacunado a que se acerquen a los Centros Regionales de vacunación para poder realizarlo, y dio a conocer que cerca de 250 mil mexiquenses que no habían recibido sus dosis, ya lo han hecho.

COVID en Edomex

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que, al corte de las 20:00 horas del miércoles, 105 mil 316 mexiquenses han recibido su alta sanitaria tras vencer a la enfermedad.



Reportó además que 235 mil 007 personas han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2, en tanto que registra 180 mil 543 casos confirmados, 33 mil 408 están catalogados como sospechosos y 31 mil 660 han fallecido a consecuencia de este padecimiento.



En tanto, 42 mil 250 personas se encuentran en resguardo domiciliario y bajo vigilancia epidemiológica, 653 son atendidos en hospitales de las diversas instituciones del sector salud de la entidad y 664 en unidades médicas de otros estados del país.

Del Mazo, vacunación en Toluca