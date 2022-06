Dan golpizas y asaltan ¡policías de Edomex!

Estado de México.- La madrugada del 5 de junio, Antonio y Luis esperaban un taxi de aplicación tras salir de un bar en Lomas de Sotelo.

En ese momento fueron abordados por policías municipales de Naucalpan, quienes justificando una revisión, los golpearon, torturaron, asaltaron y amenazaron.

Ambos fueron subidos a una patrulla municipal, la cual circuló por 30 minutos mientras recibían golpes y eran despojados de celulares, carteras, ropa y mochilas.

Cuando los agentes decidieron dejarlos ir, fue bajo la amenaza de que si denunciaban, los matarían.

Al revisar su cuenta bancaria, Antonio constató que le habían despojado de 30 mil pesos y que con una de sus tarjetas de crédito realizaron varias compras.

El de la pareja de amigos no es el único caso en que uniformados se ven involucrados con abusos, golpizas y asaltos.

REFORMA entrevistó a tres diferentes víctimas, las cuales coinciden en que los agentes repiten un modo de operar, el cual consiste en argumentar la revisión, para posteriormente subir a los ciudadanos a una patrulla para comenzar con las agresiones y los robos.

"Me destrozaron todo el brazo derecho, en las rodillas me hicieron un agujero en cada una, la rodilla derecha todavía la tengo inmóvil porque me mandaron muletas, tengo fisuras.

"Treinta, 40 minutos que nos estuvieron recorriendo, golpeándonos todo el tiempo, robándonos, nos estaban torturando", narró Antonio.

Las víctimas iniciaron denuncias en la Fiscalía de Justicia del Estado de México.

En tanto, el Municipio reconoció que son constantes las denuncias ciudadanas sobre corrupción y abusos de policías, motivo por el que anunció la creación de una unidad de anticorrupción policial, un observatorio ciudadano y la depuración de elementos de la Subdirección de Tránsito.