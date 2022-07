Dan protección a presidente municipal de Ozumba e indagan balazos durante su evento

Tras la presunta realización de denotaciones con arma de fuego durante un evento de Valentín Martínez Castillo, presidente municipal de Ozumba, Estado de México, la Fiscalía mexiquense ya indaga los hechos y brindó protección al funcionario público.

Y es que alrededor de las 00:30 horas del pasado sábado 2 de julio, el edil de Ozumba realizaba un pase de lista sobre los avances en materia de seguridad por parte de los policías municipales en plena vía pública de la delegación de San Vicente Chimalhuacán.

"Tras las detonaciones de arma de fuego que sufrimos, todos los elementos de seguridad y protección, así cómo los servidores públicos que diariamente actuamos, nos encontramos con bien. No daré más detalles por el momento, pero agradezco los mensajes de apoyo, solidaridad y respaldo", compartió inicialmente durante aquella madrugada Martínez Castillo.

También indicó que recibieron datos y reportes en tiempo real, además de que detectaron algunos indicios que los lleven a los probables responsables.

"Este tipo de agresiones son el motivo, por el que buscamos y debemos garantizar la tranquilidad de nuestras poblaciones, jamás bajando la guardia, no importando las dificultades", añadió al tiempo que agradeció el apoyo de elementos de las Comisarías de Ozumba, Tepetlixpa y Atlatlahucan.

El evento era transmitido en vivo a través de redes sociales, cuando de pronto se escucharon varios disparos a una distancia considerable sin que se presentaran lesionados ni detenidos; se resguardó la zona para ser inspeccionada por Policías de Investigación de la Fiscalía de Amecameca.

"Estábamos haciendo el operativo... antes de romper formación escuchamos detonaciones a una distancia considerable", explicó Valentín Martínez Castillo en un segundo video luego que en el lugar de los hechos fue hallada una cartulina que contenía un mensaje intimidatorio "con un destinatario muy fijo".

De oficio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación al respecto contra quien o quienes resulten responsable de disparos de arma de fuego durante dicho evento.

Además de que el presidente municipal de Ozumba ratificó la denuncia por los hechos y se le giró medida de protección directamente con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

"La preocupación no es que ataquen un alcalde, eso es lo de menos, la preocupación es que ataquen a la ciudadanía, que ataquen a cualquier elemento, porque un alcalde vale lo mismo que cualquier otra persona, que cualquier otro elemento de Segutridad Pública, que cualquier comandante, que cualquier ciudadano", expresó Martínez Castillo.

También añadió que las labores que realizan actualmente en la entidad es para disminuir en todo momento, evitar y erradicar la violencia en Ozumba, "lo que venimos haciendo es lo que casi nadie hace: interesarse verdaderamente en la situación del pueblo".

"Muchos no solamente han visto al alcalde trabajar (...) y no hay tiro ni situación en que nosotros desafiemos a a alguien, tampoco vamos a bajar la cabeza porque no somos desechados ni tampoco vamos a ser intimidados", finalizó.