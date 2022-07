Desaira Consejo de Morena proponer aspirantes al Edomex

Por falta de asistencia, el Consejo Nacional de Morena no alcanzó un acuerdo para proponer aspirantes a la candidatura de este partido al Gobierno del Estado de México para la elección del 4 junio de 2023.



De acuerdo con la convocatoria del partido, a este organismo de dirigencia de Morena le correspondía aprobar una lista de seis posibles candidatas o candidatos a la gubernatura mexiquense, quienes serían propuestas a la dirigencia nacional para incluirlos en la encuesta con la que se definirá a la abanderada o abanderado del partido.



Los casi 300 consejeros de Morena estaban convocados anoche para sesionar, sin embargo, solo llegaron 100. Ni siquiera se alcanzaron los 141 requeridos para instalar la sesión.



La presidenta de este órgano de dirección de Morena, Bertha Luján, criticó nuevamente a los integrantes del Consejo Nacional y dijo que muchos de ellos ya "tiraron la toalla" y no se dan cuenta de la importancia de su voto en asuntos de relevancia para el partido.



"Hemos venido diciendo que el Consejo es la segunda instancia de decisión más importante en Morena, después del Congreso Nacional, y lo que hemos venido viviendo es un desgaste porque hay un conjunto de consejeras y consejeros que ya no quieren participar, ya tiraron la toalla o participan cuando quieren o les conviene.





"Me preocupa mucho esto porque se vería como que hay alguna decisión política, de algún grupo, que decida darle o no vida al Consejo Nacional. Es preocupante que si estamos en un proceso, pues seamos congruentes, si creemos en la democracia interna hay que darle el peso necesario", arremetió.



Por ello, convocó a la congruencia y a la convicción política, pues mientras se renueva este órgano de dirección, que será en septiembre, se deben tomar decisiones, como analizar las propuestas para modificar los documentos básicos, a fin de llevar una propuesta al Congreso nacional.



El Consejo Nacional, así como el Consejo del Estado de México, tenían hasta el último minuto de este lunes para definir la lista de seis aspirantes, tres hombres y tres mujeres, que se incluirán en la encuesta para definir al "coordinador de comités de defensa de la 4T".



La convocatoria marca que del análisis de las propuestas de los consejos, nacional y estatal, así como de la encuesta de reconocimiento, cuyo resultado de los mejores posicionados se dará a conocer esta semana, se definan los seis perfiles que se someterán a la encuesta final para elegir al candidato.



Luján argumentó que al no poder sesionar, los perfiles que se someterán a la encuesta definitoria serán los seis que surjan de la encuesta de reconocimiento.



"No nos queda más que esperar el resultado de las encuestas para ver cómo se irá resolviendo la elección del Estado de México en el 2023", lamentó.

Para exhibir a quienes faltaron, el Consejo Nacional publicará una lista de quiénes asistieron y quiénes no.