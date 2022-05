Desalojo de campamento provoca choque entre pobladores y Sedena por terrenos del AIFA

Habitantes del poblado de San Miguel Xaltocan, municipio de Nextlalpan, en el Estado de México, se enfrentaron a golpes con elementos de la Policía Militar en defensa de los que aseguran son sus terrenos y que ahora forman parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde hace un mes pobladores de la zona mantenían un campamento para defender el territorio, del que, esta mañana, alrededor de las 11:00 horas, elementos militares llegaron a desalojarlos.

“Esos no fueron los otros acuerdos a los que llegamos en 2019, están tirando nuestras escuelas para pasar drenaje, esos no fueron los acuerdos, se quieren extender más, ya no tienen llenadera", recalcó un habitante sobre los predios tomados para el AIFA.

Este viernes los pobladores colocaron en el puente que da acceso a la localidad llantas quemadas para evitar la circulación como medida de presión para que sean atendidos por autoridades federales.

En tanto que también los accesos a la Presidencia Municipal están bloqueados por habitantes como una medida de protesta.

Los manifestantes arribaron de nueva cuenta al punto donde se encuentra el cerco militar en una nueva intentona para ingresar a reclamar lo que insisten es su propiedad ejidal. En el punto se han registrado empujones, jaloneos gritones e insultos.

Ya a principios de este mes los pobladores de San Miguel Xaltocan denunciaron haber sido golpeados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y trabajadores de la construcción mientras protestaban en protesta por el incumplimiento de los acuerdos.

El 6 de mayo, los pobladores realizaban una guardia cerca de los campamentos de las empresas constructoras del AIFA, cuando los trabajadores y los militares los agredieron físicamente, por lo que los de Nextlalpan, armaron barricadas con las maderas usadas para las obras bloqueando las vías del ferrocarril que pasa a un lado de la barda perimetral de la terminal de Santa Lucía.

Te recomendamos leer:

Y es que destacaron que en Asamblea Constitutiva alrededor de 600 pobladores acordaron la cesión de 180 hectáreas de terreno común y la venta de otras 302 para construir el AIFA, y hasta la fecha no les han cumplido los acuerdos ni se ha inaugurado nada en San Miguel Xaltocan, pese a que ya abrió el Felipe Ángeles.