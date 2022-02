Desaparece chico de 16 años tras salir a fiesta, su madre lo encuentra en aguas negras de Toluca

Estado de México.- Víctor Manuel Martínez Martínez, de apenas de 16 años de edad, desapareció el pasado sábado 5 de febrero luego de que habría salido de su casa en la colonia San Pablo Autopan, del municipio de Toluca, en dirección a una supuesta fiesta.

Esto según lo dio a conocer su madre, Aracelí Martínez Guadarrama, quien tras varios días sin saber sobre el paradero de su hijo, despúes de denunciar su desaparición ante las autoridades mexiquenses, emprendió su búsqueda junto a familiares y amigos.

A casi una semana desde que Víctor Martínez, quien vestía pantalón de mezclilla negro, chamarra azul marino y gorra blanca, fue visto por última vez en dirección a una fiesta de la cual ya no regresó a su casa, la brigadad de su búsqueda logró dar con su ubicación.

El cuerpo del joven de 16 años fue encontrado durante la mañana de ayer sin signos vitales y flotanto boca a bajo al interior de un canal de aguas negras ubicado en el Barrio de Jesús, de San Pablo Autopan, al norte de Edomex.

Al inicio sólo se encontró el cuerpo, pero horas má tarde se comprobó la identidad del joven. Familaires esperan que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inicie la investigación correspondiente para esclarecer el deceso de Víctor Manuel Martínez Martínez.

"Que yo sepa no tenía problema con nadie", compartió la madre del menor de edad en entrevista con Reporte Indigo al dar a conocer que aunque su hijo ya no iba a la escuela sí trabajaba y no era una persona problemática ni violenta.

Víctor Martínez tenía tres hermanos. Siempre que salía de fiesta avisaba en caso de no regresar a casa y quedarse a dormir en la casa de la reunión; en esta ocasión lo buscaron con otros amigos, pero no se encontraba con ellos.

