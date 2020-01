Designan nuevo titular del IMSS en Estado de México Oriente

Estado de México.- En sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta tarde rindieron protesta las y los 35 nuevos Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, antes conocidos como delegados, quienes entrarán en funciones a partir del 15 de febrero.

El director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, destacó que los perfiles electos llegaron a estas posiciones porque fueron los mejor evaluados en el primer Concurso de Oposición en la historia del IMSS que se realizó para designar a los nuevos representantes en las entidades federativas.

“Sé que son los mejores, sé que se evaluaron muy bien, no somos amigos, no son recomendados de nadie, no están aquí por ninguna cuota, por ningún cuate, están porque son los mejores y las mejores que nos van a ir a representar”, afirmó.

En el OOAD IMSS Edomex Oriente fue designado el Dr. Misael Ley Mejía, quien cuenta con diversos diplomados de Administración de Salud, Gestión Hospitalaria y Servicios de Salud. Asimismo, se desempeñó como Coordinador de Programas Médicos así como Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en la Delegación de Nayarit.

De los 35 perfiles que resultaron electos, 17 son mujeres y 18 hombres. De éstos, 29 son personal médico (12 mujeres y 17 hombres); y seis de enfermería (cinco mujeres y un hombre). Cabe destacar que 15 de ellos son jubilados (nueve mujeres y seis hombres); y 14 de son docentes (siete mujeres y siete hombres).

Por primera vez el H. Consejo Técnico del IMSS abrió sus puertas a una sesión pública, a fin de dar certeza y transparencia al proceso de insaculación por el cual fueron electos los nuevos funcionarios.