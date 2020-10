Detienen a la activista Kenia por robo con violencia en Edomex

Estado de México.- Kenia Inés "N", quien se desempeña como activista y defensora de los derechos humanos fue detenido por segunda ocasión por robo con violencia en el Estado de México, por lo que permanecerá encarcelada en el penal de Santiaguito en el municipio de Almolaya de Juárez.

La audiencia inicial de la activista fue en lengua amuzgo ya que señaló permanecer a esa población indígena, de esa forma conoció el contenido de su carpeta de investigación, además se le autorizó la duplicidad del plazo constitucional a 144 horas, esto para determinar su situación jurídica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los hechos sucedieron en el mes de febrero en la caseta de cobro de la autopista Toluca-Zitácuaro a la altura de la comunidad de San Pedro Hortaliza en el municipio antes mencionado, en ese lugar la activista Kenia Inés, junto con otras personas, despojaron del dinero de la caseta de cobro a dos trabajadores.

Será el próximo 23 de octubre que la audiencia de la activista continúe, ahí se conocerá si se vincula o no a proceso, o si seguirá en prisión. Meses atrás también se le había detenido por el mismo delito, y se le dio como medida cautelar no participar en manifestaciones en casetas de cobro, no estar cercas de las víctimas y presentarse periódicamente a firmar.

Fue el pasado 6 de junio le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de robo con violencia en contra de Kenia Inés “N”, por lo que fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Los hechos por los cuales es investigada ocurrieron el pasado 19 de marzo, cuando las víctimas viajaban a bordo de una camioneta tipo pick up, con dirección a la colonia las Américas, en el municipio de Ecatepec.

Al circular en la carretera circuito exterior mexiquense, en la caseta de cobro T2, en la colonia San Cristóbal, observaron un grupo de personas que tenían las plumas de acceso levantadas, al aproximarse las víctimas a la mencionada caseta, se les habría acercado la probable partícipe del delito quien al parecer sostenía un palo en una de sus manos y habría despojado de sus pertenencias a uno de los ocupantes de dicho vehículo.