Detienen hombre que mató a machetazos a perrita en Ixtapaluca

Estado de México.- Hace unas semanas se dio a conocer el caso de una perrita que fue asesinada a machetazos por un hombre, en el municipio de Ixtapaluca, la dueña de la mascota compartió el desgarrador video de cómo le quitaban la vida al can, tras esto se hizo una denuncia ante el Ministerio Público que dio con la detención de un hombre.

La Fiscalía General de Justicia de Edomex detuvo a Feliciano “N” de 36 años de edad, el cual aún sigue siendo investigado por su probable participación en el delito de maltrato animal, ya que este sujeto habría golpeado con un machete a la perrita “Masha” hasta quitarle la vida el pasado 10 de octubre en la colonia El Contadero.

De acuerdo a las investigaciones, Feliciano fue a la casa de la dueña de la perrita Masha para reclamarle que el can se había comido 11 pollos de su propiedad por lo cual le exigió que le pagara por este daño. No obstante, la mujer se habría negado, por lo cual este sujeto ató a la perrita a una varilla y al parecer luego la atacó con un machete.

El ataque en contra del canino quedó grabado en video y circuló por redes sociales, tras esto Feliciano publicó un video donde pedía disculpas y explicaba porque lo había hecho, de acuerdo a esa grabación uno de los motivos fue que, supuestamente, el perro quiso morder a su hija de nueve años.

Hombre detenido por el presunto asesinato de una perrita en Ixtapaluca, Edomex/Foto: FGJEM

El hombre contó que la dueña del “Masha” no se hacía cargo de él, en varias ocasiones se metió a su casa a comerse los pollitos que criaba, la primera vez fueron cinco, solo pidió a la dueña que cuidara al perro para que no lo volviera hacer, después se comió tres y habló nuevamente con ella, según él, le dijo que por favor no dejara que el animal hiciera eso aunque el entendía que los animales tienen hambre.

A la tercera ocasión el perro se volvió a comer tres pollos pero algo cambió, de acuerdo al relato del hombre el animal se le fue encima a su hija de nueve años y trató de morderla, dicho acto ocasionó que el hombre se enojara y amarrara al perro

Ya será un juez quien determine su situación legal, por el momento se le debe considerar inocente hasta el cierre de la investigación.