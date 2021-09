¿Doble vacuna? Denuncian mala aplicación de vacuna en Tultitlán, Estado de México

Daniel, un joven de 27 años del municipio de Tultitlán, Estado de México, acudió a recibir su primera dosis de la vacuna Moderna y al igual que muchas de las personas más jóvenes que reciben la inmunización, registró el momento tan esperado en un video.

Las imágenes captadas por el joven mexiquense muestran desde segundos antes de la aplicación y, posteriormente, el momento en que la enfermera introduce la aguja en el brazo derecho.

Al empujar el émbolo para que el material biológico ingresara al cuerpo de Daniel, la aguja se dobló y rompió, por lo que la enfermera la sustrajo y tiró no sin lamentar el suceso con un gesto de desaprobación, al igual que el paciente.

La enfermera inició el proceso de vacunación nuevamente desde la preparación de la zona hasta la aplicación, misma que realizó por segunda ocasión sin explicar la situación, aseguró el sujeto.

Mala aplicación

Daniel y su madre acusaron de mala aplicación y de falta de comunicación, pues ella asegura que no se le informó la situación a su hijo, lo que confirmó.

"La enfermera argumentó que el líquido de la primera vacuna no había entrado, me dijo que era mentira que me había entrado lo primero y que me tenía que aplicar lo segundo", aseguró Daniel.

Leer más: Viralizan supuesta forma de asalto a conductores en Tlalnepantla, Edomex

El epidemiólogo Alejandro Macías, indicó que esta acción no debería de ocurrir, sin embargo, indicó que tampoco representa peligro alguno.