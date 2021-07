"Doctores dijeron que no se podía hacer nada”: Joven sobrevive a Covid-19 e infarto en Edomex

Estado de México.- El joven de 23 años corresponde al nombre de Mauricio Yáñez, y reside en Tecámac, Estado de México. Un día empezó a sentir dolores musculares y dificultad para respirar y pronto fue diagnosticado con Covid-19.

“No sabemos con exactitud, él sólo salía a trabajar para juntar su ahorradito y formar una familia a lado de su esposa. Un día amaneció con temperatura y desde ahí inició el tormento”, contó a MILENIO la madre de Mauricio, Margarita.

La situación agravó de repente: Mauricio no podía respirar y tenía su oxigenación en 63, aun con tratamiento de antibióticos prescrito por un médico particular, por lo que decidieron llevarlo al Hospital Militar de Chivatito.

La madre narró que recuerda haber permanecido ahí por algunos días; todo parecía marchar con regularidad, sin embargo, la madrugada del 28 de mayo le informaron que el corazón de su hijo estaba débil y le había dado un infarto, por lo que "era urgente trasladarlo a un hospital con camas especializadas”.

Al día siguiente, Mauricio fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tláhuac donde fue internado en terapia intensiva. Las probabilidades de sobrevivir en muy pocas.

“Cuando mi hijo llegó, los doctores dijeron que ya no había nada que hacer. Las posibilidades de que siguiera respirando eran del 13 por ciento. Fue un momento en el que todo era malo".

Dentro del hospital, el aumento de casos Covid-19 estaban presentes pues, según Margarita, los espacios alrededor de Mauricio se fueron llenando con jóvenes que buscaban “vivir para contarla”.

“Está súper saturado, a mi hijo no me lo pueden bajar a piso porque no hay camas generales disponibles. Hace una semana eran 21 contagiados en la sala de Mauricio, para la siguiente ya habían rebasado los 40”, declaró.

De acuerdo con los familiares de Yáñez, hay personas que no han logrado vencer al coronavirus. Pues “a mediados de su estancia, al menos tres jóvenes fallecieron y ahora que volvimos a venir, dice mi nuera que ha habido 6 o 7 más”, aseguró.

El gobierno de la Ciudad de México informó que las hospitalizaciones de pacientes de 20 a 29 años han aumentado a mil 213; 350 casos más que la semana pasada. Sin embargo, los hospitales saturados sí brindan atención médica y, si hay disponibilidad, existe un lugar seguro dentro de los mismos.

