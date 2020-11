Don José, el albañil que aprendió leyes para meter a la cárcel al asesino de su hija

Estado de México.- Decepcionado del sistema de justicia en México, José Diego Suárez Padilla tuvo que dejar la albañilería para convertirse en un experto en leyes y así poder meter a la cárcel al asesino de su hija, Rosa Diana "N", quien perdió la vida luego de ser atacada a puñaladas por su novio, Gilberto "N" un 31 de diciembre de 2010 en Atizapán, Estado de México. Por si fuera poco, no solo él pagó el crimen sino también dos servidores públicos a quienes consideró cómplices por negarle la protección a Diana dos meses antes de la tragedia.

"Le tenían que haber puesto un médico legista, no se lo pusieron. Les dijo que la había amenazado de muerte, tampoco consideraron que eso fuera delito...Cuando yo volví a todos esos juzgados, fue porque mi hija estaba muerta y ya no se podía hacer más que luchar por la injusticia…" recordó don José.

Desafortunadamente José Suárez no contaba con el dinero suficiente para pagar un abogado que llevara el caso de su hija, sin embargo, esto le sirvió como motivación para tomar las riendas por su propia cuenta. Se propuso a estudiar a detalle todo el código penal, el civil, la ley de amparos y decenas de libros sobre derechos humanos. Por si fuera poco, logró presentar 350 escritos y combatió en tribuales seis apelaciones; todo con una finalidad, hacer justicia. "Yo me juré ahí, donde me la dejó el criminal, que lucharía por ella. Que iba a luchar no sé hasta dónde para que se le hiciera justicia", dijo.

Cabe señalar que Diana se convirtió en un caso más de los cientos que quedan impunes en nuestro país. Tan solo en 2019 se registró un total de mil 10 feminicidios en comparación de los 913 de 2018, sin embargo, diferentes organizaciones aseguran que existen muchos más sin ser contabilizados. Lo peor de todo es que la muerte de Diana es considerada por muchos un crimen anunciado ya que las autoridades no tomaron en cuenta las advertencias que había recibido y además negaron brindarle protección.

Según las declaraciones de Don José, Gilberto llegó a casa de Diana un 4 de octubre de 2010 para golpearla, luego de esto acudieron al Ministerio Publico para presentar una denuncia. "Quiero que le pongan una orden de restricción a Gilberto; tengo miedo de que se enoje más y me mate" dijo en ese momento Diana pero las autoridades hicieron caso omiso.

"Eso no existe en México, las órdenes de protección solo se dan en Estados Unidos". "No te robó el celular; tú lo entregaste". "Las peleas entre novios no son un delito", fueron las explicaciones que recibieron en el Ministerio Público, según Don José.

Después de varios intentos por protegerse, Gilberto solo fue acusado de allanamiento de morada y nunca fue citado para dar una declaración siquiera, esto luego de que el secretario del MP de Atizapán, Estado de México, Juan Ignacio Robles Márquez y la Ministerio Público, Mónica Hernández Ruiz no encontraran ningún delito de ameritara una orden de protección.

Meses más tarde ocurrió lo que más temían, Gilberto asesinó a Diana de 16 puñaladas un 31 de diciembre de 2010. Diana estaba a poco tiempo de cumplir apenas 22 años de edad y se encontraba a la mitad de sus estudios en la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México. "Ellos son cómplices de todas esas tragedias, por eso están muriendo tantas mujeres, porque los asesinos saben que las autoridades no hacen nada". "A mi hija ya no la tengo, pero si ella dio su vida, que esa vida valga la pena. A las familias les digo: que no se rindan, que no se venzan, que luchen hasta lo máximo", agregó.

Finalmente, después de varios años de constante preparación y sobre todo de superar obstáculos en el camino, Don José logró en 2019 una sentencia de 67 años de prisión para el asesino de su hija. Asimismo, los funcionarios que negaron la protección recibieron una codena de dos años.