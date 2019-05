Dónde ver Game of Thrones temporada 8 en México

El domingo pasado, en el episodio anterior, Arya Stark se convirtió en la gran protagonista de la noche, gracias a aquella escena en la que enfrenta al Rey de la Noche durante la esperada Batalla de Winterfell.

Los personajes ahora se preparan para un épico enfrentamiento contra Cersei Lannister.

Si tú formas parte de los televidentes que dedicarán el domingo por la noche para ver la serie, aquí te compartimos cómo ver Game of Thrones 8x04.

HBO Game of Thrones es una serie original de HBO, por lo que al igual que con las entregas anteriores, la octava temporada llegará a través de su señal.

En Sky el canal de HBO es el 453 En Izzi el canal de HBO HD es el 920 Claro Video.

Si tu servicio de televisión por cable no cuenta con la señal de HBO, puedes optar por suscribirte a Claro Video, con un costo de 149 pesos mensuales con cargo a tu recibo Telmex.

HBO Go Otra opción es suscribirte a HBO Go, el servicio on demand de la compañía, cuyo costo es de 149 pesos al mes.