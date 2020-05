Dramático, caso de hospital en Ecatepec.-Ssa

Ciudad de México.-La Secretaría de Salud (Ssa) consideró dramático y preocupante el caso de dos familias que irrumpieron en el Hospital de las Américas en Ecatepec ante falta de informes de un paciente.

En videos que circulan en redes sociales se muestra cómo, entre gritos y llantos, los familiares se desplazaron por el hospital hasta llegar al área donde había cuerpos embolsados. Incluso, se alcanza a ver un cadáver en una bolsa parcialmente abierta.

"¡Aquí está! ¡Aquí está!", solloza una mujer afuera de un cuarto lleno de camillas con cuerpos embolsados y, al menos, tres más afuera. Sin embargo, las personas carecían de protecciones mínimas para evitar el contagio, como cubrebocas o caretas.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expresó su preocupación ante una posible contaminación.

Me parece grave que pudiera haber infección por la manipulación del cuerpo", dijo.

También hizo referencia al desconcierto y falta de información que tienen las personas sobre el Covid-19.

Este fenómeno de desconcierto tiene que ver con que las personas no tenían una identificación clara de que es un Covid grave, el Covid grave causa una neumonía", indicó.

Cuestionó que las familias que ingresaron al nosocomio en Ecatepec deslizaran una acción dirigida para que su familiar perdiera la vida.

"Esto me parece fuera de toda posibilidad, para eso los hospitales son todo lo contrario", aseveró.

"Me parece dramático que no haya llegado la información a todas las personas o que haya personas que no han identificado el Covid como epidemia grave".

Explicó que los cuerpos en el hospital estaban en unas bolsas para que no haya infección por coronavirus.

"Lo que se usa es un dispositivo que se veía en un dramático video, estas bolsas no son cualquier cosa, son un equipo muy específico, se usa para aislar los cuerpos, que no tenga alto potencial de infección, las bolsas son selladas, se usan soluciones desinfectantes, no conviene, no es para nada adecuado que se abran porque puede aumentar el riesgo de contaminación".

