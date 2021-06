Ecatepec suma 98 mil personas de 40 a 49 años inmunizadas contra Covid-19

Estado de México.- Tras cumplir el cuarto día de la vacunación contra Covid-19 a personas de 40 a 49 años de edad en el municipio de Ecatepec, personal médico suma un total de 98 mil 906 personas inmunizadas con la primera dosis a este sector.

La jornada inició desde el pasado 24 de junio y concluirá el 30 del mismo mes con la aplicación de la vacuna AstraZeneca a los asistentes de los nueve centros de vacunación habilitados en diversas sedes de Ecatepec.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El domingo cerró la inoculación con 25 mil 180 personas de este sector de la población y el lunes 28 de junio se procedio con el agente a las personas cuyo apellido paterno inicia con la letra P, Q y R.

Lee más: Clima CDMX, 29 de junio: lluvias fuertes en la noche al oriente, sur y poniente de la capital

SEDES DE VACUNACIÓN

Alberto Navarrete, habitante de le colonia Fuentes de Aragón, invitó a vecinos a vacunarse y cuidar a sus familiares, "siempre hay miedo, pero por no enfermarme es que vine. Gracias a Dios no me enfermé de Covid pero por eso decidí ponerme la vacuna, para estar mejor, más tranquilo y cuidar a toda mi familia. No hay que bajar la guardia”.

La vacuna se seguirá aplicando de 9:00 a 17:00 horas hasta el próximo miércoles 30 de junio en los nueve módulos de Ecatepec.

Lee más: Continúa ocupación hospitalaria al 8% en la CDMX por Covid-19: Claudia Sheinbaum

Destacan las sedes del Centro Cultural y Deportivo Las Américas 1 y 2, Centro Cívico Río de Luz, Centro Cívico de El Chamizal, Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, Deportivo Bicentenario Hank González y Centro Cívico Melchor Múzquiz





Síguenos en