Ecatepec vacuna al 95% de adultos mayores; sólo operan dos módulos ante baja demanda

Al cierre de actividades del miércoles, el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, llegó a 173 mil 431 vacunas anti Covid-19 aplicadas a adultos mayores de 60 años de edad, lo que representa el 95% de la población de este sector en la entidad, por lo que sólo permanecen en funcionamiento dos módulos para atender al resto de los solicitantes.

A partir de hoy, permanecen abiertos los módulos del Centro Cultural y Deportivo Las Américas, ubicado en el fraccionamiento Las Américas, y el de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (Uneve), en la colonia Valle de Anáhuac, con horario de atención desde las 9:00 horas.

El proceso de vacunación en Ecatepec inició el pasado 22 de febrero y ha cumplido 17 días de jornadas ininterrumpidas, incluyendo sábados y domingos; hasta el momento no se registran casos de reacciones severas adversas. Ayer fueron vacunadas mil 938 personas en los dos módulos que permanecen abiertos, por lo que en total suman 173 mil 431 personas inmunizadas contra el Covid-19 en Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado del Estado de México.

Beneficiarios de la vacuna contra Covid-19

Raquel Camargo, habitante de la colonia Gustavo Baz Prada, quien acudió al módulo de Las Américas, reconoció que esperó a que pasaran los días porque al inicio estuvieron muy concurridas las zonas de inmunización.

“El día de hoy estuvo perfecto, desde la entrada que nos toman los datos. Eso estuvo rapidísimo, pasé para acá y esperé 10 minutos cuando mucho. Me parece el servicio muy bueno, muy lindos chicos, las chicas, todos muy educados. Aquí se nos trata muy bien”, dijo y animó a todos aquellos vecinos de Ecatepec que aún no han acudido a aplicarse la primera dosis de protección frente al Covid-19 para que se acerquen a alguno de los dos módulos de vacunación.



“Todo está muy bien, no tengan miedo, es para evitar contagios, ya que muchas veces se es asintomático, puede uno estar infectado y no lo sabe, lo cual es muy riesgoso. Así que vengan, porque es una protección para ellos mismos y para los demás. Y más que nada, es una responsabilidad”, afirmó.



Además, las autoridades federales, estatales y municipales iniciaron la aplicación de vacunas a domicilio para aquellas personas que no tienen la posibilidad de acercarse a alguno de los puntos designados; en las diligencias acude personal de los tres ámbitos de gobierno, junto con personal de la Guardia Nacional que custodia las vacunas.