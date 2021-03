Ecatepec vacuna al 95% de sus adultos mayores; inicia aplicación a domicilio

El municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, se perfila como uno de los primeros municipios mexiquenses en vacunar a todo un sector poblacional contra el Covid-19, pues a 16 días del inicio de la campaña de vacunación federal, la localidad acumula 171 mil 493 adultos mayores inmunizados, lo que representa alrededor de 95% del total, informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.

Ante la actual escasa afluencia en los 10 módulos de vacunación instalados en el municipio, brigadas de personal médico y de la Secretaría de Bienestar y la Guardia Nacional iniciaron la vacunación a domicilio de adultos mayores que por diversas razones no pueden acudir a los módulos a inmunizarse; hasta el momento 30 personas han sido beneficiadas con esta iniciativa.



Como era de esperarse, durante los últimos días la afluencia de personas mayores de 60 años de edad comenzó a disminuir en los 10 módulos de vacunación habilitados en espacios públicos municipales y estatales.



En promedio, diariamente 10 mil 700 adultos mayores han sido inmunizados con el fármaco elaborado por el laboratorio chino SinoVac, sin reportar reacciones secundarias importantes.



“No me quiero enfermar”, expresó Elia Mejía Reza, de 80 años de edad, habitante de Tulpetlac, quien se vacunó en el módulo ubicado en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas.



Reiteró: “Sí creí en ella (la pandemia), por eso siempre traigo cubrebocas. Pero vivimos en el cerro y vivimos cuatro personas solas y aun así traemos el cubrebocas, para no enfermarnos. No me quiero enfermar”.



Doña Elia dijo estar agradecida de recibir la vacuna anti Covid-19 y mencionó que su esposo se contagió de la enfermedad, aunque en los próximos días igualmente acudirá a vacunarse.



“Esa enfermedad es muy difícil, esa enfermedad le lastima el pulmón, el corazón, el estómago, el olfato, el gusto, se queda uno cansado y tiene que estar uno un mes o 15 días en reposo”, dijo.



La jornada de vacunación inició en Ecatepec el pasado 22 de febrero y fueron instalados 10 módulos, a los que asistieron los adultos mayores del municipio para ser inmunizados.



Este martes fueron vacunados en total dos mil 953 personas mayores de 60 años de edad, por lo que en promedio en cada uno de los 10 módulos fueron inmunizados 295 adultos mayores; en los primeros días de vacunación fueron atendidos hasta 20 mil solicitantes en un día.