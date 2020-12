Edomex alcanza 13 mil 969 defunciones por Covid-19, informa Alfredo del Mazo

El Estado de México registra hasta este martes 13 mil 969 defunciones por Covid-19, de acuerdo con reporte presentado por el gobernador Alfredo del Mazo.

A través de twitter, el mandatario mexiquense mostró que la entidad tiene hasta el 28 de diciembre 135 mil 106 casos positivos de la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus.

Detalló que 77 mil 744 personas han sido dadas de alta y hay 25 mil 726 casos sospechosos de Covid-19.

Hace unos días, el gobernador Alfredo del Mazo informó que la entidad regresaba a semáforo rojo por la pandemia de coronavirus a partir del 19 de diciembre y hasta el 10 de enero.

El semáforo rojo implica la suspensión de actividades no esenciales y medidas más estrictas para los habitantes del estado de México.

Dichas medidas, ha dicho el mandatario mexiquense, son necesarias para salvaguardar la salud y la vida de los habitantes de la entidad.

Reportan 429 deceso más por Covid-19 en México

El gobierno de México reportó el lunes 5 mil 996 nuevos casos confirmados por Covid-19, con los que se elevó la cifra a un total de 1 millón 389 mil 430 contagios,.

En las últimas 24 horas se registraron 429 decesos debido a la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 122 mil 855.



Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, seguido de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.



De acuerdo con esta misma institución, México es además el decimotercer país del mundo en cuanto a número de enfermos registrados.

Semáforo rojo por Covid-19

La Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Morelos y Guanajuato han decretado en las últimas semanas el rojo en el semáforo epidemiológico debido a un elevado aumento de contagios, lo que indica el cierre de toda la economía no esencial.



Además, las autoridades han pedido a los ciudadanos no salir de casa ni celebrar las fiestas navideñas, ni de fin de año con familiares que no habiten en el mismo hogar.



El jueves 24 de diciembre el país se convirtió en el primero de América Latina en comenzar a inmunizar con la vacuna de Pfizer.



El sábado, México recibió un segundo cargamento de 42 mil 900 dosis de la firma Pfizer con las que este lunes prosiguió la vacunación al personal médico de la capital y se extendió a los trabajadores sanitarios del estado de Coahuila, norte del país.



El Gobierno mexicano prevé haber vacunado a prácticamente todo el personal de la salud a finales de enero, cuando según sus cálculos se habrán recibido 1,4 millones de dosis en cargamentos semanales.



México busca inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022 de forma universal y gratuita, según edades y enfermedades crónicas.

Con información de EFE