Edomex, la entidad con más muertes y contagios por Covid-19 en menores: disputados del PAN

El Estado de México es la entidad federativa con más muertes por Covid-19 en niñas, niños y adolescentes, con 94 decesos registrados, y con mayor número de contagios en la población infantil y adolescente, con más de cuatro mil 755 casos, afirmó el congreso del estado.

El diputado José Antonio García García solicitó que las secretarías estatales de Educación y de Salud aplacen el regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022 en instituciones educativas públicas y privadas a fin de proteger y preservar la salud del sector estudiantil.

En sesión del Noveno Periodo Extraordinario, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso estatal también propuso que el gobierno estatal promueva mesas de diálogo con escuelas privadas y padres de familia para implementar mecanismos de apoyo en cuotas de colegiaturas, así como incentivos fiscales para que estas escuelas puedan reabrir y funcionar correctamente.

Por su parte, el legislador José Antonio García puntualizó que no existen las condiciones adecuadas ni sanitarias para el regreso presencial del estudiantado mexiquense, pues Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación, informó que 20% de las escuelas (4 mil 800) todavía no se encuentran en condiciones para el regreso presencial, que 300 planteles no cuentan con energía eléctrica y otros se encuentran sin agua potable, y que 30% de las escuelas que fueron saqueadas todavía no cuentan con inmobiliario

Por su parte, la legisladora Crista Amanda Spohn Gotzel (PAN), propuso que la Secretaría de Educación del gobierno estatal desarrolle las mesas de diálogo con las escuelas privadas y padres de familia en razón de que la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México mencionó que están en riesgo de cerrar más de 700 planteles y que no han tenido presencia las autoridades para la formulación de soluciones.

Foto: Cuartoscuro

Pide el GPPAN a las autoridades electas que cumplan promesas de campaña

El coordinador parlamentario del PAN, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, propuso un punto de acuerdo para solicitar a las personas que resultaron electas para los próximos ayuntamientos (desde alcaldías hasta sindicaturas y regidurías) a cumplir con sus promesas de campaña y a quienes integrarán la LXI Legislatura del Estado de México.

Esto con la intención de incluir en la Constitución estatal la obligación de las y los representantes y funcionarias y funcionarios públicos de elección popular de cumplir sus promesas de campaña, así como regular en materia de sanciones a quienes incumplan.

En su exposición, el legislador subrayó la importancia de recobrar la confianza ciudadana, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 46.8% de la ciudadanía declaró sentirse poco o nada satisfecha con la democracia en México.

Ante ello, el gradual desencanto social frente a las instituciones se manifiesta en una menor participación ciudadana, incremento de la desconfianza a las decisiones de las autoridades y en un proceso permanente de debilitamiento de la democracia. Esta propuesta se analizará en la Comisión Electoral y Desarrollo Democrático.