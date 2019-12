El "Monstruo de Toluca" se burla de la Fiscalía en Facebook

Toluca, Estado de México.- Óscar "G", también conocido como "El Monstruo de Toluca" y presunto feminicida de al menos tres mujeres, se burló de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a través de perfiles de Facebook, que se presume creó y después eliminó.

Mediante sus comentarios indicó que gracias a su falta de habilidad de las autoridades pudo escapar.

"QUIERO AGRADECER DE TODO CORAZON A LAS AUTORIDADES YA QUE SIN ELLAS NO HUBIERA SIDO POSIBLE IRME A LA FUGA, MAS DE UNA VES PUDIERON DETENERME", escribió.

Jessica, quien fue encontrada en el domicilio de Santín, fue localizada unas horas después de haber sido asesinada, pese a que sus padres días antes habían pedido que catearan su domicilio porque la habían visto en la ventana de la vivienda.

Presunta cuenta de Facebook de Óscar / Foto: Reforma

"ENCERIO HORAS CONECTADO DESDE EL MISMO LUGAR TODOS LOS DIAS, Y NI ASI DAN CONMIGO, P*T@ M*DR3 LES HARE UN MAPA", escribió en una de las cuentas de Facebook que creó.

Asimismo indicó que en el domicilio en Santín, que fue cateado, había una libreta en la que señalaba el nombre de seis víctimas más además de las tres encontradas en su domicilio.

Aseguró que seguramente terminará entregándose debido a la falta de capacidad de las autoridades pero para esa fecha ya habré matado al doble de personas.

"PARA CUANDO ME ENTREGUE PORQUE NO CREO QUE ME AGARREN HABRE MATADO YA POR LO MENOS EL DOBLE NEGOCIARE MIS MASCOTAS POR VIDAS HABER SI ASI EN FIN AHORA SI HAY NOS VEMOS INCOMPETENTES, POMGANSE A LEER LO QUE LES DEJE ENCERIO TALVES ENCERIO TALVES Y SOLO TALVES PODRIAN PREDECIR MIS PATRONES DE PENSAMIENTO DE OTRA MANERA ESTAN LEJOS DE MI CATEGORIA", escribió.

El presunto feminicida asegura que seguirá "cazando para sus mascotas" en las redes.