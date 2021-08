El lanzador de bala Erick Ortiz llega a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020

Estado de México. El lanzador de bala Erick Ortiz Monroy está motivado por llegar a sus segundos Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, en los cuales buscará destacar entre los mejores lugares.

En representación de nuestro país, y particualmente del Edomex, Erick comparte sentirse muy contento y emocionado de estar en sus segundos Juegos Paralímpicos, sin dejar de estar concentrado en su labor.

"Estoy muy emocionado porque considero que es una de las competencias más fuertes que he tenido en toda mi carrera deportiva y me estoy enfrentando a los rivales que en algún momento consideré mis ídolos más grandes".

El deportista agrega que hoy se presenta totalmente distinto a 2016, porque ya no es novato en cuanto a experiencia paralímpica se refiere y ya cuenta con más conocimientos en el terreno de competencia, además trae un ritmo competitivo.

El especialista en impulso de bala, en la clasificación F53, explicó que su objetivo para esta cita paralímpica es estar dentro de los prrimeros lugares, aunque sabe que la competencia no será sencilla.

Siendo su intención poner en alto a la entidad mexiquense, Erick Ortiz Monroy recalca que su objetivo es siempre llegar a las medallas, sin embargo puede pasar cualquier cosa en la competencia.

"Ahorita venimos ranqueados en el lugar siete, no obstante, la competencia está super cerrada y ya dentro de la cancha puede pasar de todo y queremos traer el mejor resultado para el país y para nuestro glorioso Estado de México ”.

Ortiz Monroy confió en el proceso que ha llevado para llegar a la justa veraniega ya que, a pesar de la contingencia por la pandemia, logró adaptarse para continuar con los entrenamientos en busca de mantener la fuerza física y mental para llegar a Tokio 2020.

“Creo que no había alcanzado este nivel de fortaleza física y mental para enfrentar un reto tan grande y en lo particular me siento de maravilla, creo que estamos en tiempo de mejorar aspectos técnicos, tenemos el plan metodológico para llegar al 100% a la competencia".