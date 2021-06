Elecciones 2021: Niña de 2 años es herida en balacera a simpatizantes del PRI Amecameca

tado de México.- Una menor de 2 años de edad resultó herida este domingo 6 de junio luego que un grupo armado abrió fuego contra su casa en un acto de intimidación ya que al parecer su familia se dedicaba a la compra de votos a favor del PRI en el municipio de Amecameca de Juárez.

Alrededor de las 12:20 horas, un grupo conformado por cuatro sujetos desconocidos, presuntos simpatizantes del Partido Verde Ecologista México, balearon un inmueble ubicado en la calle Zaragoza con esquina Cuauhtémoc del barrio de Tepollo.

Testimonios de la agresión indicaron a medios de comunicación locales que las víctimas recibieron amenazas vía mensaje a través de diversos números de teléfono para que no salieran a votar, sin embargo decidieron ejercer su derecho al voto.

La familia Carillo exige que las autoridades den con el paradero de los responsables materiales e intelecturales de la agresión, donde tres personas fueron heridas, entre ellas un joven de 20 años que recibió dos balazos (uno en el brazzo y otro en un glúteo) y una menor de 2 años a quien trasladaron por su propia cuenta para recibir atención médica.

La famlia explicó que los sujetos amenazaron inicialmente a uno de sus integrantes diciéndole: "si sigues apoyando al PRI vas a valer" a bordo de un vehículo color blanco de la marca Nissan Versa con logotipo de avión en los costados. Luego regresaron y abrieron fuego.

"No podemos seguir con una Amecameca así porque fue a la luz del día y no puede pagar una niña inocente de 2 años. Exigimos seguridad y protección a nuestra familia poque no queremos represalías en contra de nosotros", expresó una de las integrantes de la familia baleada.