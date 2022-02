En 2020 Mirta salió con un militar y desapareció en Edomex, su mamá pide que la regresen

Estado de México.- Desde febrero del 2020 Angélica busca desesperadamente a su hija Mirta Yesenia Ortiz Martínez de 25 años de edad, quien desapareció en el municipio de Ecatepec en el Estado de México, hasta el momento las autoridades no tienen pista de donde pueda estar.

Fue el 28 de febrero del 2020 cuando Mirta Yesenia Ortiz Martínez salió de su casa en el poblado de Guadalupe Victoria, municipio de Ecatepec, para ir a verse con un militar, lamentablemente ya no volvió a la casa de su abuela materna, con quien vivía desde que se separó del padre de su hija.

El día de la desaparición ella prometió que volvería en dos horas, pero no fue así, cuando Angélica supo que su hija no había vuelto trató de hablarle por teléfono pero no tuvo éxito, ya que su celular estaba apagado.

Una amiga de Mirta le dijo a la madre que la joven había recibido un mensaje donde le decía que se vería con un militar que se llamaba Víctor, por lo que se trasladó al Centro de Justicia de San Agustín para denunciar la desaparición.

Al momento de hacer la denuncia por desaparición las autoridades del Estado de México identificaron al militar de la SEDENA con quien se vio Mirta, este aseguró que sí se había visto con ella pero que alrededor de las 21:30 horas la acompañó a la Vía Morelos y la vio atravesar el puente peatonal frente a Plaza Ecatepec.

La madre de Mirta Yesenia Ortiz Martínez ha caminado por las calles del municipio, ha buscado en hospitales, cárceles y SEMEFOS, realizó volanteo y pegó carteles con la fotografía de la joven, y la ha difundido en redes sociales, esperando que alguien le de noticias de su hija.

Han pasado casi dos años desde la desaparición de Mirta Yesenia y su madre sigue esperándola y buscándola, pide a las autoridades que no dejen el caso en el olvido.

