Endurecerán penas de cárcel por maltrato animal en el Estado de México

En el Estado de México, quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales recibirá penas de cuatro años de prisión o hasta seis si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido, de acuerdo a la aprobación de las comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense.

El dictamen fue aprobado por unanimidad este lunes, y en él también se especifica que toda persona que cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además, de acuerdo con la iniciativa de la diputada María Elizabeth Millán García, se establecerán multas por estos delitos que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.

Leer más: Familiares se turnan para golpear hasta matar a su perrito porque mordió a su dueña, Edomex

Cuidado municipal

Una de las reformas contempladas indica que cada ayuntamiento deberá crear una Unidad y un Consejo Municipal de Control y Bienestar Animal.

La unidad, especificaron las comisiones en un comunicado, desarrollará programas de esterilización y adopción de perros, gatos y animales de compañía, además del control poblacional de perros y gatos en situación de calle por medio de la esterilización, para lo cual deberá contar con unidades móviles y personal médico veterinario.

El titular de dicha unidad, detallaron, deberá tener licenciatura y cédula en Medicina Veterinaria, Zootecnista o alguna profesión que se relacione con el conocimiento del cuidado y manejo de animales.

Leer más: Pasajeros evitan robo a combi: golpean, desnudadn y abandonan al asaltante en la carretera

En cuanto al Consejo Municipal, tendrá funciones de consulta para la prevención, acuerdos y ejecución de acciones y deberá garantizar la inclusión de personas con experiencia en materia de cuidado animal y provenientes de organizaciones de la sociedad civil que realicen acciones en pro del cuidado animal.

El dictamen, que contempla reformal al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de México, fue remitido al Pleno legislativo para su votación definitiva.

Perrito es abandonado en la carretera y persigue a sus dueños

Síguenos en