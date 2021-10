Esta es la historia de Roxana, joven oaxaqueña que mató a su abusador y la encarcelaron

Estado de México.- Roxana "N", de 21 años, originaria de Oaxaca fue encarcelada en el Estado de México por matar a un hombre, el cual la golpeó y abusó sexualmente de ella, sus familiares y colectivos piden justicia por la joven, la cual actuó en defensa propia.

De acuerdo a la representante legal de Roxana, la fiscalía mexiquense acreditó que la joven fue víctima de violencia sexual, por lo que debe de ser dejada en libertad de manera inmediata.

Hechos

El hecho se registró el pasado 07 de mayo del 2020, Roxana iba caminando hacía su casa cuando unas cuadras antes de llegar se encontró con una amiga y se puso a platicar con ella, ahí fue donde el hombre, su agresor, se unió a la charla y le ofreció acompañarla a su casa.

De acuerdo al testimonio, cuando llegaron a la casa el hombre "se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanque que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí... le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar".

Cuando Roxana estaba dormida en su cama, Sinaí la atacó físicamente y la violó, para defenderse ella tomó una playera y lo asfixió hasta provocarle la muerte.

Tras ver que el Sinaí estaba muerto metió el cuerpo en un costal y lo dejó en la calle, en la colonia Benito Juárez en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, siendo detenida al día siguiente, el 08 de mayo.

Roxana, que es madre de un niño de cuatro años de edad, fue encarcelada en el Penal Neza-Bordo donde permanece hasta la fecha. El jueves 21 de octubre un juez del Poder Judicial del Estado de México, aprobó la suspensión condicional del proceso que enfrentaba la joven, por el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación.

"Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado", dijo Roxana.

El cuatro de noviembre se vence el plazo que tiene la Fiscalía del Estado de México para ratificar la denuncia por el delito de homicidio en contra de la joven, cabe destcar que recientemente un antopologo, sociologo y un criminologo de la FGJEM detemerinaron que ella fue víitima de abuso sexual.

La abogada de Roxana cree que la fiscalía tendrá que desistir de cualquier persecución en contra de la joven.