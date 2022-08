Estado de México no está entregado.- Alejandra Del Moral

Abogada y maestra en Administración Pública, de 38 años, y originaria del Valle de México, Alejandra del Moral ha vivido triunfos del PRI en el Estado de México, pero también derrotas.

Actual Secretaria de Desarrollo Social en el gabinete del Gobernador Alfredo del Mazo, encabeza el programa más visible de la administración: el Salario Rosa, un subsidio de 2 mil 400 pesos bimestrales que reciben 544 mil mujeres de 18 a 59 años.

"El programa cumplió cinco años y esperamos llegar a 600 mil beneficiarias este año; queremos no sólo que crezca sino que continúe", sostiene.

Desde esa posición de privilegio, pues en cada entrega de apoyos el Gobernador Del Mazo la menciona y le agradece el aporte, Del Moral reconoce estar interesada en la candidatura al Gobierno mexiquense para 2023.

"Soy la responsable del programa en toda la extensión de la palabra, administrativa, operativamente y socialmente, en un tema hasta de auditorías; creo que esta consideración no es gratuita, es un acompañamiento", plantea.

¿Vas a buscar la candidatura al Edomex? ¿De qué depende?

"Sí la voy a buscar, no tengo duda. En el PRI tenemos que esperar los tiempos, ellos tendrán que determinar qué sigue y creo que lo que sigue es la construcción de una coalición; para eso tendrán que poner en la mesa los métodos de selección, no creo que pase mucho tiempo para que eso suceda".

En el PRI hay otras mujeres que también suenan, Martha Hilda González, Secretaria de la Mujer; las diputadas Ana Lilia Herrera y Laura Barrera, ¿cuál es tu relación con ellas?

"Es muy buena, somos amigas, son mujeres a quienes admiro y respeto muchísimo; Martha Hilda es una de las mujeres que más prestigio nos da, es la decana; Ana Lilia y Laura tienen una carrera ejemplar, somos mujeres hechas en el servicio público y nuestra relación no podría ser mejor".

Con el diputado del PAN, Enrique Vargas, ¿qué relación llevas?

"Una relación de respeto, muy institucional, él tiene los intereses de su partido, pero es una relación de respeto y cordialidad".

El trabajo del senador Juan Zepeda, ahora con MC, ¿qué opinión te merece y si crees que deben ir con ustedes en alianza?

"No tengo el gusto de haber trabajado con él, pero tengo la mejor impresión, me parece un hombre que ha construido una carrera sólida en Neza. Creo que MC tiene clara su propia agenda y ruta, y no va en el mismo carril de la coalición Va por el Estado de México, pero eso no hace que sea menos importante".

En Morena va Delfina Gómez, quien ya contendió en 2017 y repetirá en 2023 ¿qué opinión tienes de ella?

"Hay que recordar que en 2017 el Gobernador Alfredo del Mazo era el candidato y yo era la presidenta del PRI, entonces, nuestra relación con los adversarios políticos fue muy tensa, nada sencilla, pero de eso a que en algún momento haya habido una falta de respeto o una grosería, ninguno... nos estaremos viendo".

¿Por qué muchos priistas sostienen que el Gobernador Del Mazo ya cedió la plaza?

"No creo que sean verdaderos priistas quienes piensen eso. Después de 2017, cuando vino la debacle del 2018, muchos de los que se decían priistas decidieron no seguir siéndolo. Un claro ejemplo acaba de ocurrir en la elección de 2022, los que ganaron son ex priistas de 37 años de militancia y 2 años fuera del partido y ahora son Gobernadores electos por otro partido. En el Edomex es algo que ya vimos, nos llegó un momento de replanteamiento operativo, ideológico y de personas, y eso nos dio el triunfo en 2021.

"Creo que cada Gobernador tiene su forma y ha tenido su estilo, y el estilo de Alfredo del Mazo ha sido de mucha prudencia y de mucha cautela, y lo hace porque quiere que le vaya bien al estado, entonces, para muchos este cambio de forma no ha sido sencillo, pero eso no quiere decir que la plaza está entregada, al contrario".

En 2017, Morena acusó una operación de Estado en favor del PRI y hoy todo mundo habla de la intervención del Presidente López Obrador, ¿no se invirtieron los papeles y ahora ustedes serán las víctimas?

"Para ser víctima necesitas tener ubicado a tu victimario y nosotros no lo tenemos; somos el mejor PRI del País, un PRI organizado y que entiende que el Gobernador es el primer priista; lo más importante es que dimos muestra que la batalla de 2021 la ganamos nosotros y que no son invencibles y podemos darles batalla".

Pero el actual líder del PRI, Alejandro Moreno, acusado de enriquecimiento, ¿no desprestigia esa labor?

"El Estado de México está enfocado en el Estado de México, en generar condiciones de competencia real y no sólo en una nube política, sino de organización; los priistas mexiquenses tenemos que pensar en seguir construyendo y reinventándonos todos los días, la entidad tiene necesidades distintas de un extremo a otro y tenemos que estar enfocados en eso".

¿Pero cómo desmarcarte de los negativos del PRI? ¿qué debe saber la gente de ti?

"Bueno, pues deben saber que soy una mujer casada, con dos hijos, abogada, maestra en administración pública, servidora pública de toda la vida; me encantan los caballos, soy fan del campo, hago ejercicio, me gusta cantar y la música de banda, me gusta el tequila, soy muy entrona, no rajona.

"Y creo que no puedes estigmatizar a alguien sin conocerla y sólo por su militancia política. A mi el PRI me da la libertad de vivir mis principios de centro izquierda. Sí es un filo, pagamos platos que no rompimos, hace más de 40 años que el PRI tiene negativos y yo no había nacido, pero nunca voy a negar de dónde salí. Sin embargo, la gente sí sabe que cuando el PRI tiene buenos perfiles y buenos administradores públicos, da resultados".

¿Crees que la indagatoria en contra del ex Presidente Peña Nieto está vinculada a la elección?

"Yo diría que para quienes han dado seguimiento a elecciones no es nada nuevo, nosotros estaremos listos para competir con propuestas y dando pasos para adelante sin descalificaciones".

El Presidente López Obrador agradece que Peña no se haya metido en la elección de 2018, ¿crees que no meterá la mano en el Edomex en 2023?

"Nosotros no vamos a pelear con el Presidente, creemos que al estado tiene que irle bien y eso pasa por una buena relación institucional con el Gobierno de la República. ¿Qué esperamos? Que sea una batalla que nos permita demostrar la calidad de democracia que hay en el Estado de México".