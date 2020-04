Estado de México.- Estos son los municipios del Estado de México con más casos de coronavirus (Covid-19), la Secretaría de Salud que hasta este miércoles 15 de abril se han confirmado 5,847 casos confirmados en México.

En todo México hay 5,847 casos confirmados, de los cuales 659 son del Estado de México que ha dejado 43 defunciones, pero ¿cuáles son los municipios con más casos?

A continuación te presentamos los municipios con más de 20 casos de Covid-19, de acuerdo con el sitio Flourish Estudio:

Nezahuálcoyotl 90

Ecatepec 83

Naucalpan 74

Tlalnepantla 73

Azcapotzalco 71

Huiixquilucan 58

Nicolás Romero 38

Cuautitlán Izcalli 36

Atizapán con 35

Toluca 34

Tultitlán 30

Iztapaluca 26

Tecámac 25

Chimalhuacán 24

Cuautitlán 23

Chalco con 20

Coacalco con 19

Cabe mencionar que los municipios como Chalco, Ecatepec, Los Reyes la Paz, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tecámac son considerados como una "bomba de tiempo", ya que son un eje de alto peligro de epidemia de Covid-19, señalaron los médicos de distintas unidades de salud de la entidad.

Ya que al ser municipios con una elevada pobreza y marginación, no aceptan la existencia del virus, no siguen las medidas de sanidad y de limpieza, además de que muchos no tienen acceso ni a agua y las calles de y colonias a diario tienen llenos los mercados, tianguis y negocios.

Si la recomendación médica ante síntomas de COVID-19 es aislarte en tu domicilio, sigue estas recomendaciones.#PrevenirEsSalud

Se pueden ver fiestas con carpas y niños jugando en las calles, transportes públicos desbordados como si nada pasara, señalan los médicos, son grandes focos de contagio.

Diario hay dos o tres casos en cada hospital, pero se ignorar o se clasifican con otro padecimiento y el paciente solo recibe regaños por no cuidarse.

