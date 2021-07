Exigen justicia para Monserrat, joven abandonada por su amigo tras un accidente en moto

Estado de México.- Monserrat Ortiz Ramírez tenía 25 años de edad y tenía once de haber comenzado su vida laboral en diferentes lugares como cocinas, gasolinerías, y tiendas departamentales.

Fue en una tienda departamental en el Estado de México, que conoció a César, el joven que abandonó su cuerpo sin vida luego de que se accidentaran en moto cuando regresaban de una fiesta, la madrugada del pasado 1 de junio.

“Voy a llegar tarde”, avisó Monserrat a su papá, don José Alfredo Ortiz, un vendedor de dulces y botanas, quien descansaba acostado cuando recibió la llamada que le sacudió la vida.

Hermana de dos mujeres y tres hombres, Monse conocía muy bien lo que era la necesidad. Debido a esto, la llenaba de emoción saber y compartir que tenía todo listo para cumplir el que sería su más grande sueño: comprar un departamento.

Hacía cosas como estas: reunir toda la ropa que su numerosa familia ya no usaba o necesitaba, para ir a donarla, cada que tenía vacaciones, a las comunidades más necesitadas de la sierra de Puebla.

Ahí, en donde vive la familia de su papá, Monse sembró sonrisas y esperanza en decenas de niños que nunca la olvidarán.

“Si uno está pobre, hay gente todavía más pobre”, era una de sus filosofías. Fue rubia, fue pelirroja, fue china y fue lacia, y cuando era todo eso, “era tranquila, le gustaba convivir con sus hermanos, era muy alegre”, recuerda don José.

“Todos sus sueños se vinieron abajo. Yo no sé cómo fue el accidente, no puedo culpar a este chavo al 100 por ciento, no soy juez ni perito”, declaró el hombre.