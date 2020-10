Fer, mamá de un bebé, salió a ponerse uñas y la mataron en Edomex

Estado de México- Fernanda fue asesinada con un balazo en la cabeza cuando salió de su casa rumbo a una estética para que le aplicaran uñas acrílicas ya que saldría a una fiesta, el hecho sucedió hace cuatro meses, y desde entonces no hay avances en la investigación.

El trágico suceso pasó el pasado 20 de junio, en el municipio de Tlalnepantla en la colonia Los Reyes, Fernanda de 19 años y madre de un niño de 3 años, salió de su casa ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México para aplicarse las uñas y posteriormente ir a una fiesta con, pero alrededor de las 04:00 de la tarde fue asesinada.

Antes de que sus papás se enteraran que le habían quitado la vida a Fernanda trataron de comunicarse con ella por teléfono y mensajes, pero no les fue posible, por lo que le dijeron a una prima de ella que lo hiciera, pero fue hasta las 10 de la noche que un agente del Ministerio Público contestó el celular.

El agente les dijo que Fernanda estaba detenida en la Fiscalía de Barrientos, y que debían acudir ya que se le estaba acusando de un homicidio, ante eso su mamá y un hermano de esta (tío de la víctima), acudieron al lugar pero al llegar les dijeron que quien había muerto era Fernanda.

El cuerpo de Fernanda fue encontrado a fuera de una tienda en la Avenida Somex y Barrios de la colonia Reyes Iztacala, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, de acuerdo a las investigaciones, fue asesinada entre 4:40 y 5 de la tarde de ese día.

Las investigaciones de la Fiscalía dicen que Fernanda estaba, supuestamente, con un sujeto que presuntamente le disparó, ambos llegaron a la tienda donde fue encontrada la victima sin vida en un carro versa color blanco, posteriormente ambos salieron del negocio, él le disparó y corrió a subirse al carro.

Desde el día del asesinato de Fernanda las autoridades no han podido dar con un presunto responsable, ni tener una línea de investigación, de acuerdo a sus papás no han revisado su teléfono celular, el cual fue hallado junto con la víctima el día de los hechos, ya que no tienen la suficiente tecnología para hacerlo por lo que el aparato tuvo que ser mandado a Cuernavaca pero no saben cuánto tiempo tardaran en checarlo.

El novio de Fernanda declaró ante el Ministerio Público pero dijo que tenían dos meses de haber terminado, el padre de la víctima dice que un día antes del asesinato él la había ido a buscar y le regaló un saco rojo, saco que llevaba puesto el día del asesinato.

Fernanda era una joven de 19 años y madre de un niños de tres años, estaba a un mes cumplir 20 años, era estudiante de tercer semestre de Pedagogía en una escuela privada, por las tardes trabajaba en una empresa de activación de chips, ella soñaba con ser maestra, independizarse, comparar su departamento donde quería vivir con su hijo.