Frena pandemia a su combi-peluquería

MÉXICO.- El negocio que emprendió Calixto se vio frenado de manera abrupta por una pandemia mundial.



Con más de tres años de experiencia como barbero y peluquero, el joven de 26 años, residente de Ecatepec, decidió materializar su sueño: la Calixcombi.

Su proyecto surgió al descubrir los llamados "barber trucks", camiones que ofrecen servicio de peluquería a domicilio en California, Estados Unidos.



En una combi Volkwagen modelo 1983, el joven peluquero ideó la manera de ofrecer sus servicios en una presentación poco convencional, disponiendo así de tiempo para impulsar su otra pasión como músico del género urbano.



Sin embargo, luego de juntar el dinero necesario por más de un año y empezar a recibir clientes de su antiguo trabajo en dos puntos al sur de la Ciudad, la declaración en marzo de la Fase 2 de la contingencia sanitaria por coronavirus empezó a representar un riesgo para su proyecto.



Aposté todo mi dinero en la barbería (combi), entonces se vino esta situación, y pues si no trabajo, no como, cuenta.

Los dos estacionamientos donde Calixto acostumbraba recibir a sus clientes en la Alcaldía Coyoacán cerraron, por lo que comenzó a ofrecer sus servicios a domicilio.



Extrema las medidas de higiene y protección, sólo atiende con cita y sanitiza la unidad entre un cliente y otro.

Entre su clientela, hay quienes siguen trabajando desde casa y con su ayuda buscan presentarse de la mejor manera en videollamadas.



No es esencial el corte, porque a fin de cuentas puedes vivir sin un corte de cabello, pero mucha gente no se siente cómoda si no se lo hac", detalla.