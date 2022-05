¿Ganaría Morena? Coalición PRI-PAN-PRD rompería lazos para gubernatura de Edomex en 2023

Rumbo a las próximas elecciones a la gubernatura del Estado de México en 2023, resalta que el Partido de la Revolución Democratica (PRD) hizo públicó que su aspirante a ocupar el cargo contendrá sin coalición con otros partidos, como habitualmete lo ha realizado en diversas elecciones.

El anuncio con miras a la renovación del poder ejecutivo en Edomex fue realizado por el dirigente estatal, Agustín Barrera, y el coordinador del grupo parlamentario local, Omar Ortega, en un conversatorio en la Universidad Autónoma del Estado de México México (UAEM).

En los pasados comicios, donde se renovaron las diputaciones y gobiernos municipales, el PRD se alió con el PRI y el PAN en la coalición "Va por el Estado de México", particularmente para hacer frente a candidaturas por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"La coalición ha sido exitosa, pero no para el PRD. Con los votos del PRD la coalición ganó con 55% de todos los espacios de representación popular", dijo agustín Barrera y aseguró que el partido ha crecido recientemente en las encuestas.

En tanto que Omar Ortega, quien públicamente ha aceptado su intención para ir por la candidatura perredista a la gubernatura de 2023, recalcó que su partido puede ir sin coaliciones.

En entrevista con la Agencia Reforma, el dirigente perredista explicó que aun no es una decisión firme, pero que el PRD está construyendo su propio escenario sin partidos como compañeros para ocupar la silla del gobernador o gobernadora del Estado de México.

"Una decisión tomada no la hay, aún no es tiempo para ello, pero en este momento todos tenemos una idea de cómo queremos ir a ese proceso electoral; en lo particular, mi opinión ha sido ir solos, yo estoy apelando a retomar nuestros orígenes, a defender nuestra identidad, a reformar nuestra estructura, a eso es a lo que yo apelo", concluyó.