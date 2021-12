"Hay mujeres que les gusta ser golpeadas", responde profesora de la UAEM a su alumna

"Claro, como hay mujeres a las que les gusta ser golpeadas también; cada quien...", fue la respuesta de una profesora de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México (UAEM) a la disculpa de una alumna durante clase.

Y es que la joven le llamó "Miss" aludiendo que simplemente fue un error generalista de su parte ya que es como su maestra de inglés le exige nombrarle mientras está en clases con sus compañeros de grupo.

A través de redes sociales, se dieron a conocer una vez más los comentarios polémicos de una catedrática de la UAEM, esta vez sobre violencia de género, realizados frente a sus alumnos durante una clase online en la plataforma de Zoom.

Esto luego de que la profesora de nivel superior, que se ostenta con el grado de doctorado en la UAEMex, exhortó a su alumna a llamarla "Doctora", como al resto de sus profesores doctores, en caso de tener una duda, querer preguntar o referirse a la docente en clase.

El comentario sobre violencia de género como respuesta a la disculpa de su alumna es, al menos, la segunda ocasión en que dicha profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México se vuelve viral en redes sociales.

Esto luego de que hace poco también se diera a conocer su disgusto con otro de sus alumnos en clase, cuando al pase de asistencia éste le nombro de la misma manera: "Miss", y ella respondió de manera despectiva que "no era la señorita del VIPS".

"No soy la señorita que está a cargo de nada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho, ¿a sus profesores les dicen "Mister? Sólo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita porque no merecemos tener gradoa académicos".