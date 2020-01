Hombre al ser rechazado por una mujer en Tinder, la amenaza de muerte

México.- Una mujer denunció que un hombre que conoció en Tinder la amenazó de muerte después de que ella contactara a su pareja para decirle que él utilizaba la aplicación para citas.

Que te daré una visita las próximas horas, un caso más de feminicidio, cuídate

Fue lo que escribió supuestamente Josué.

"Al principio no sabía cómo decir esto, pensé en callarlo porque es más fácil, que soportar la crítica de toda la gente, incluyendo tu familia"

Escribió la víctima de amenaza.

Josué, cerró su cuenta de Instagram luego de que la mujer realizara la denuncia en Facebook.

"No le seguí la plática no me gustaba el tono en que llevaba la conversación, posteriormente me entero que tienen novia y decido que decirle a ella, por cuestión de sororidad"

Relató la víctima.

La joven agregó que el 21 de enero le llegó una amenaza de un perfil falso, que obviamente provenía de Josué porque 10 minutos después de que le dijera a su pareja, le llegó un mensaje atentado contra su vida.

La mujer señaló que nada justifica la violencia, que ya había realizado la denuncia correspondiente y compartió capturas de pantalla de la conversación que tuvo con el sujeto.

Con información de A Fondo Edomex.