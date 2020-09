Impacta bala perdida a niño de seis años en Chimalhuacán

Estado de México.- La mañana del domingo, Noemí García había intentado despertar a su nieto Dylan, de seis años, para que acudieran a misa.

El pequeño dormía en una cama, pero Noemí se animó a interrumpir su sueño y decidió esperarlo.

Durante la madrugada, había escuchado lo que, al parecer, eran disparos de arma de fuego en las calles del barrio donde viven, en Jardines de Acuitlapilco, en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Oír ese tipo de detonaciones no era novedad para ella, pues sujetos desconocidos realizan esa práctica cada fin de semana.

Minutos después de intentar ir a misa con Dylan, cerca de las 07:30 horas del 6 de septiembre, la mujer oyó un estruendo.

Se levantó y vio que Dylan sangraba de un costado de la cabeza, supuso que un celular que estaba cerca había explotado.

El pequeño tenía un orificio a la altura de la sien. Noemí comenzó a buscar qué había provocado la herida. Constató que en el techo de lámina de la casa había un orificio y que se trataba de una bala perdida que había impacto al menor.

"Volteo y veo el agujero en la lámina y pues me volví loca, busqué la bala en la sábana, en las colchas, no la vi, visto a mi hijo, lo cargo y lo saqué para irme al hospital, para buscar que me ayudaran", contó a REFORMA.

Dylan fue llevado a un centro de salud y al Hospital General de Chimalhuacán para que recibiera atención médica, pero personal de ambos lugares le respondió que no tenían la infraestructura para atender ese tipo de casos.

El niño tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, donde fue sometido a una operación en la que los cirujanos le retiraron el proyectil que se había alojado en su cráneo.

Hasta la mañana de ayer, el pequeño Dylan no había despertado de la sedación a la que fue inducido por la intervención quirúrgica.

(Los doctores le dijeron) que el niño era un guerrero, que había aguantado la operación, pero que no era todo, que había que esperar

"Así fuera uno, dos días, 20 días, un mes, para que el niño despertara y reconociera a sus familiares o pudiera quedar en estado vegetal", relató.

La mamá de Dylan, Jazmín Gómez, es madre soltera de cuatro hijos. Quedó desempleada en la estética en la que trabajaba debido a la pandemia.

En tanto, Noemí García es uno de los sustentos económicos de la familia y obtiene recursos mediante la venta de ropa y juguetes usados que ofrece en el tianguis de Avenida Castillo de Chapultepec.

"Ropa usada, trastecitos, muñequitos, peluches, cosas que yo misma compro y vuelvo a revender, chácharas, pues", explicó Noemí.