Implementan operativos de seguridad por venta de pirotecnia en Edomex

Toluca, Estado de México. El Gobierno mexiquense, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, Protección Civil estatal y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), realizará operativos enfocados en revisar los establecimientos donde se tiene pirotecnia para corroborar que cuenten con las medidas que la ley establece para su operación.

En el despliegue de seguridad para productores y clientes también participan las Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de República, la Fiscalía General de Justicia estatal, la Comisión de Derechos humanos estatal y los diversos municipios. Las acciones tendrán lugar durante todo el mes de diciembre en los diferentes puntos de venta.

El Secretario General del Edomex, Ernesto Nemer Alvarez, instó a las y los presidentes municipales de la entidad para que las diversas actividades pirotécnicas se realicen con las medidas de seguridad pertinentes y bajo la supervisión de los elementos de Protección Civil a su cargo.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo recomendó no arrojar artificios pirotécnicos a personas, animales, autos, casas o terrenos, leer detenidamente las instrucciones antes de usarlos y emplear siempre un encendedor largo, y si no enciende la primera vez, no tratar de nuevo, sino mojarlo, todo esto para evitar que se registren incidentes con motivo de las fiestas decembrinas.

La dependencia también sugirió a la población abstenerse de guardar los artificios pirotécnicos en los bolsillos de la ropa, pantalón o chamarra, pues pueden incendiarse y causar graves daños al portador, no utilizar ropa sintética al quemar cohetes, ya que, en caso de accidente, este tipo de ropa se adhiere a la piel y puede causar daños más severos, entre otras medidas.

En tanto, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia recordó que la población puede marcar al 089 para realizar denuncias anónimas de talleres clandestinos o venta ilegal de pirotecnia.

Accidentes por pirotecnia

Las autoridades mexiquenses compartieron en un comunicado que el Imepi ha tenido conocimiento de 17 accidentes, de los cuales 14 han tenido lugar en sitios irregulares, como uno en vehículo particular, en tres polvorines clandestinos y 10 en casas habitación.

Hasta el pasado 5 de diciembre se habían realizado mil 387 visitas a los mercados de Chocolines, en Chimalhuacán, Bicentenario en Zumpango, el de Jaltenco, San Pablito y Luz, Magia y Color, así como la zona de La Saucera, en Tultepec, municipio conocido por su producción y venta de fuegos artificiales.