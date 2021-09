Inicia FGJEM investigación por la muerte a balazos de un perro en Tultepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya investiga el asesinato de un perro en un predio de Tultepec, denunciado a través de las redes sociales por el colectivo Mundo Patitas, mientras el Ayuntamiento se mantendrá al margen.

A través de un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, la dependencia mexiquense anunció el inicio de la investigación de oficio por la muerte del can videograbada por vecinos.

Ello, luego de que Mundo Patitas pidió la intervención de la FGJEM tras la publicación del video en que se ve un hombre disparar con una escopeta a un perro, al que habría arrinconado en una esquina del predio en que además se ve un caballo.

Y es que, según se dijo después en las mismas redes, el hombre que le dispara al perro en al menos dos ocasiones sería el subdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tultepec.

Al pedir la intervención de la Fiscalía, los animalistas agregaron que, no solo está tipificado como delito ese tipo de actos, si no también destacaron la ilegalidad que supone portar un arma de fuego, y más siendo funcionario público.

En tanto que, tras el caso de la familia que presuntamente mató a golpes con tubos y maderas al perro Silver en la azotea de su casa, el Congreso mexiquense aprobó aumentar hasta nueve años de prisión la pena para cualquier servidor público que cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, y de seis en el caso de las lesiones dolosas.

Mientras tanto el Ayuntamiento

Por otra parte, tras las denuncias en redes sociales, el Gobierno municipal afirmó a través de un comunicado no ser la autoridad competente en cuanto al caso del perro baleado el sábado pasado en la colonia Arcos Tultepec.

Sin embargo, aseguró que se mantendrá al tanto del caso y de las conclusiones a las que llegue la investigación de la Fiscalía respecto a la responsabilidad o no de su subdirector, sobre cuya identidad no hizo referencia.

Asimismo, destacó que hay otro video en que se muestra que en realidad el perro no jugaba en la hierba, como se dijo, sino que éste había ingresado en el predio, derribado la reja de los corrales, y asesinado a siete borregos y cinco gallinas. Ante la ambigüedad de cómo ocurrieron los hechos, destacó que esperará a que las autoridades deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.