Inspectores agreden a vendedora ambulante en Edomex (Video)

Toluca.-La agresión documentada en video muestran cómo los inspectores en el Estado de México arrastraron a una mujer por el suelo y decomisaron su puesto ambulante, situación que causo la molestia de muchos en redes sociales.

la señora con voz entrecortada ruega a los inspectores que forcejean con gran fuerza para quitarle su herramienta de trabajo.

"Ya me voy a ir, por favor no me lo quiten, están viendo cómo está la situación, no nos dejan trabajar".