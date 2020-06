Invaden tianguistas ciclovía en Ecatepec

Estado de México.- Entre puestos, mercancía y peatones, ciclistas deben pedalear en una ciclovía invadida por tianguistas en la Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Ecatepec.

Hace más de cinco años, las autoridades municipales convirtieron el camellón, que dividía los sentidos de la vialidad, en una ciclopista que pronto obstruyó un mercado sobre ruedas.

Acostumbro andar en bicicleta todas las mañana como ejercicio, pero ya sé que jueves y sábados mejor ni venir, el paso para nosotros los ciclistas está ocupado por los comerciantes.

"Hay que andar esquivando a la gente, cuidando de no pasar por encima de las cosas que venden o no chocar con los puestos y si les pides permiso hasta se enojan cuando el lugar no fue diseñado para ellos", dijo Gabriel Montejo, vecino de la Colonia Potrero del Rey.

Algunos ciclistas optan por andar en los carriles de la Avenida, también conocida como Recursos Hidráulicos, ante la dificultad de hacerlo por la ciclovía los días que se colocan los tianguistas.

A pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19, los vendedores no han dejado de colocarse en la infraestructura para reducir el riesgo de contagios y comercializan productos que no son esenciales.

Sólo el jueves 28 y el sábado 30 de mayo despejaron el paso para los ciclistas, luego de que las autoridades de Ecatepec acordaran con los líderes no instalar 308 tianguis en el Municipio para evitar la propagación del coronavirus.

