Investigan a policías de Naucalpan, pero siguen activos

Ante las denuncias de ciudadanos por robo, lesiones y amenazas por parte de policías municipales de Naucalpan, el Ayuntamiento indicó que los oficiales están siendo investigados, aunque todavía no aplica sanciones y siguen laborando.

REFORMA entrevistó a cuatro diferentes víctimas. Todos coinciden en que los agentes pretextaron una revisión para subirlos a una patrulla y comenzar los ataques.

"Están siendo investigados, no hay sanciones, todavía, definidas", explicó personal del Ayuntamiento.

En la Fiscalía del Estado de México hay varias carpetas de investigación por dichos abusos y el Municipio invitó a la ciudadanía que haya sido víctima a denunciar.

Medidas emergentes

Mientras concluyen las indagatorias, la Alcaldía dio a conocer medidas emergentes para prevenir y castigar el mal actuar de los oficiales.

Detalló que implementarán cinco acciones, las cuales son la creación de la Unidad Anticorrupción Policial; el Observatorio Ciudadano de la Seguridad; Contralores Vecinales; un Modelo Homologado de Justicia Cívica; así como la incorporación de nuevas generaciones de agentes y equipamiento.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha iniciado 29 quejas contra policías municipales de Naucalpan en lo que va del año. Desde detenciones sin fundamento, sometimientos con uso desproporcionado de la fuerza pública o ir en contra del derecho a la protección contra toda forma de violencia.

Abuso contra comunidad LGBT+

Alan no sólo fue golpeado, amenazado y asaltado por los uniformados, además lo intimidaron y amenazaron por el activismo que realiza en favor de la comunidad LGBT+.

La noche del 2 de junio, el joven cargaba la bandera del movimiento mientras caminaba en el Paradero Norte del Metro Cuatro Caminos para dirigirse a su casa.

En una de las salidas del inmueble fue interceptado por los oficiales. Como en todos los casos, dijeron que le harían una revisión y lo subieron a la fuerza a la patrulla. Lo retuvieron 20 minutos en los que no dejaron de golpearlo. Al notar la bandera, lo insultaron más y le bajaron el pantalón.

Te invitamos a leer:

Al final se llevaron su celular y mil 500 pesos en efectivo. Lo bajaron en la zona de Alce Blanco. Alan decidió levantar una denuncia en el Ministerio Público.

"Todo el tiempo me pusieron la pistola en la cabeza, me aventaron de la patrulla, me avientan mis cosas y me dicen: 'más te vale que no voltees a ver ni que digas nada, porque ya sabemos quién eres'", dijo en entrevista.