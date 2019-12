Ladrón de combi es golpeado por pasajeros

Estado de México.-Pasajeros de una combi tundieron a golpes a un hombre que presuntamente intentó asaltarlos la tarde de este jueves, en Ixtapaluca.

El delincuente de unos 40 años subió a la unidad que viajaba con rumbo al Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México.

Durante el trayecto el hombre de bigote, barba y camisa blanca sacó un arma de fuego y les apuntó a los pasajeros.

El asalto no ocurrió como este delincuente planeaba pues en cuanto se descuidó los usuarios le quitaron la pistola y le pegaron.

Cuando el conductor de la combi logró estacionarse los mismos pasajeros bajaron al sujeto hacia el pavimento.

Según reportes policiacos el enojo de los afectados llegó a tal grado de que tenían planeado lincharlo por quererlos asaltar.

Los pasajeros le pegaron en la cara hasta sangrarlo y hasta le jalaron el cabello para arrastrarlo por la calle.

Este intento de linchamiento fue aplaudido en redes sociales, pues los usuarios aseguraron que esas son las consecuencias de que no haya seguridad en la zona.

"Lo único que deseo es que apoyen cuando alguno les hace frente, porque lo que he visto siempre es que dejan solo al que se niega entregar sus pertenencias no se trata de escribir "qué bien ya estoy harta, no más inseguridad", pero nadie apoya ni hace nada", comentó una mujer por redes sociales.

El supuesto delincuente vivió para contarla pues llegaron policías municipales para rescatarlo de los furiosos pasajeros.

Lo más cabrón es que se paró y se subió a luchar para defenderse en dos de tres caídas y sin límite de tiempo", comentó con sarcasmo un usuario en Internet.

Los mismos agentes que lo rescataron de ser linchado lo llevaron a un hospital, donde médicos lo diagnosticaron solo con golpes.

Después fue presentado ante un agente del Ministerio Público y se espera que los mismos pasajeros levanten la denuncia en su contra.